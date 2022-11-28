金點設計展秀逾百件作品 邀人體驗創意美學

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（中央社記者王寶兒台北28日電）2022金點設計獎將於12月2日頒獎，金點設計展集結逾百件得獎作品，明天起搶先開展，展覽以THUMB－STOPPING CREATIVE為主題，象徵好設計與美學能讓人願意暫停腳步，認真感受。

金點設計獎由經濟部工業局主辦、台灣設計研究院執行，今天下午與「未來交易所」跨域輔導成果展聯合舉辦開展記者會，由經濟部工業局主任秘書周崇斌、台灣設計研究院院長張基義、策展人曾令理與多家參展業者及設計公司代表與會，為展覽揭開序幕。

2022金點設計展由策展團隊「偶然設計」操刀，並由偶然設計共同發起人曾令理擔任策展人。他去年操刀金點設計展，成果獲德國紅點設計獎、日本優良設計獎（Good Design Award）等國際大獎肯定。

呼應今年金點設計獎頒獎主題THUMB－STOPPING CREATIVE，曾令理本次展覽將主題概念具象化，讓展場實際化身為讓人能沉浸、體驗設計美學的場所。

曾令理致詞表示，今天人們隨時可以透過網路獲取資訊，但往往以手指取代探索與體驗的機會，跳躍式的瀏覽更讓人少了時間沉澱與累積。期待觀眾能藉實體展出，專注欣賞得獎設計的細節及背後巧思，感受每個設計或創作者背後投注的時間與心力。

台灣設計研究院透過新聞稿表示，展出方式上，今年特別跳脫一般參賽類別，著重作品在實體空間中的感官體驗。例如從03展間入口處，可依序看到以「顏色」、「幾何」、「材質」為特質的作品分區呈現。

有趣的是，策展團隊今年在展場空間特別規劃「創意疊加區」，設置一道黑板牆，開放觀眾用粉筆繪畫，讓觀眾的回應成為展覽空間創作的一部分，而黑板較難完全擦拭乾淨的特性，也讓每次創作的痕跡得以持續疊加，累積不同視覺效果。

2022金點設計展明天起於台北松山文創園區台灣設計館03、04展區，展出至明年3月26日。（編輯：張雅淨）1111128