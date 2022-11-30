美好不一定在遠方 「潮旅行」推12條文化創生路線

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台灣好基金會推出2022「潮旅行」，攜手在地12家品牌，共同推出12條文化創生旅行路線，希望大家到潮州鄉鎮，感受地方的文化與產業。（台灣好基金會提供）中央社 111年11月30日

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（中央社台北30日電）COVID-19疫情漸緩，台灣好基金會推出2022「潮旅行」，攜手在地12家品牌，共同推出12條文化創生旅行路線，台灣好基金會執行長李應平表示，美好不一定在遠方，「台灣鄉鎮也準備好了」。

李應平今天在「潮旅行」記者會上表示，「潮旅行」跟一般文史小旅行不同，所有路線都是領路人共創，大家交叉媒合討論，大家自己作主，「每一條路線的領路人都是策展人」。

李應平說，這也是彼此了解、認同與欣賞的過程，「解封大家都很想出國，其實美好不一定在遠方，台灣鄉鎮也準備好了」。

2016年，台灣好基金會董事長柯文昌回到屏東潮州故鄉，成立潮州辦公室，與夥伴推動「大潮‧南扎根計畫」，從教育建立孩子們家鄉認同、從鄉鎮開始爬梳地方人文脈絡，再由「潮旅行」、「潮生活節」的營造，讓更多人看見美好的人與風景。

這次主題「大武山下的在地生活」由「聚落」、「產物」及「飲食」這3大面向，交織出屬於大潮州的生活樣貌，繪出12條旅行路線。

今年12月「品果品戲」有彩虹玉生態農場、賈茲格斯精品咖啡館、挽菓子Regetseed與明興閣掌中劇團；2023年1月「年節的聚落生活」有傳奇教育休閒農場與五溝水守護工作站。

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2023年2月「初春，偶有農閒」則有嘉後休閒農園、林后可可園、林後四林平地森林園區；3月「藝術、人文巡禮」則有南陶釉貨及屏東縣山林學院生態文史協會等。這次「潮旅行」範圍從大武山的稜線，放射至潮州庄及鄰近鄉鎮，盼帶著全國旅人看見這裡的生活內涵。

2022「潮旅行」將從今年12月3日到2023年3月18日，共計12場次。即日起在Accupass活動通售票平台啟售，採精緻小團，每場限額20名。（編輯：張芷瑄）1111130