紙風車反毒戲劇工程 前進新北瑞芳國中校園

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

紙風車文教基金會「青少年反毒戲劇工程」30日到新北市瑞芳國中演出，盼利用戲劇宣導的力量，提供毒品的樣貌資訊，使青少年了解吸毒的慘痛代價。（紙風車文教基金會）中央社記者邱祖胤傳真 111年11月30日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北30日電）紙風車基金會「青少年反毒戲劇工程」，今天前往新北市瑞芳國中演出，希望藉由戲劇的演出，讓青少年朋友了解毒品的可怕性，並勇敢向毒品說「不」。

根據紙風車文教基金會發布的新聞稿，紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，紙風車劇團從民國101年11月起推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」已經10年，深入全台校園演出853場，目前已有超過53萬名青少年看過反毒戲劇工程的演出。

張敏宜指出，紙風車基金會10年來以「青少年反毒」為主軸，為了讓這些青少年朋友能更加融入戲劇，劇情必須與時俱進不斷更新，以現在國中生的話題融入劇情當中，例如將最近老歌新唱的「什麼都不必說」融入劇中，讓孩子能有共鳴。

參與「紙風車青少年反毒戲劇工程」長達10年的演員翁淑華表示，身為一個演員，除了提供娛樂之外，同時也帶有社會教育責任；她表示，青少年都知道不能碰毒品，卻可能在不知情或好奇心趨使下接觸新興毒品而染上毒，所以劇情內容對新興毒品訊息也要隨時更新。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

同樣參與演出10年的演員鄒宜忠表示，自己身為2個孩子的父親，眼見校園毒品氾濫感到十分憂心，隨著自己的孩子長大，希望能藉由推動校園毒品防治盡一己之力，還給孩子一個無毒的校園與健康學習的環境。

張敏宜表示，反毒教育應及早開始，但中學生正值反抗期，若因資訊提供不當或教條式教育方式，更容易造成反效果；紙風車青少年反毒戲劇工程，利用戲劇宣導的力量，提供毒品的樣貌資訊，使青少年了解吸毒的慘痛代價。（編輯：陳仁華）1111130