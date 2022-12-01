布拉瑞揚舞團首登日本 神奈川藝術劇場演「路吶」

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在國藝會、文化部駐日台灣文化中心與日本橫濱國際表演藝術會（YPAM）攜手合作下，順利促成布拉瑞揚舞團赴日演出作品「路吶」（LUNA），這次不但是布拉瑞揚舞團在日首次公演，同時也是台灣作品首度獲邀YPAM年度推薦節目。（國藝會提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月1日

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）布拉瑞揚舞團首度赴日演出，應邀在日本橫濱國際表演藝術會（Yokohama Performing Arts Meeting，簡稱YPAM）開幕日演出作品「路吶」（LUNA），展現力與美的文化溯源能量與當代舞蹈的內涵。

國藝會今天發布新聞稿表示，在國藝會、文化部駐日台灣文化中心與日本橫濱國際表演藝術會三方攜手合作下，促成布拉瑞揚舞團赴日演出，這次不但是布拉瑞揚舞團在日本的首次公演，同時也是台灣作品首度獲邀成為日本YPAM年度推薦節目。

國藝會董事長林曼麗表示，日本YPAM長期以來扮演亞洲地區表演藝術展會先鋒，吸引許多國際表演藝術專業人士前來，因此也成為國藝會ARTWAVE─台灣國際藝術網絡平台自2018年以來積極參與的重點活動。

國藝會表示，日本橫濱國際表演藝術會大會也特別將「路吶」安排於12月3日在神奈川藝術劇場（KAAT）的主舞台（Hall）登場，擔綱大會開幕日當晚的焦點活動。

布拉瑞揚舞團由「國家文藝獎」得主布拉瑞揚．帕格勒法創立，布拉瑞揚曾任雲門舞集專業舞者，以及與雲門2、美國瑪莎．葛蘭姆等舞團合作編舞，在歷經多年自我身分認同的追尋後，2015年返回家鄉台東成立布拉瑞揚舞團，帶領年輕舞者深入原住民部落學習山林生活，打造當代舞蹈作品。

這次帶去的「路吶」曾獲2019年台新藝術獎年度大獎，作品以沉潛扎實的省思與探問，觸動人心的身體舞動。

林曼麗表示，很高興布拉瑞揚舞團此次獲邀作為年度重點推薦節目，這不只是對布拉瑞揚藝術創作的肯定，也是台灣表演藝術受到國際平台認可的重要指標。」（編輯：張芷瑄）1111201