史前館賽夏族矮靈祭物件展 典藏蝴蝶衣一次看

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國立台灣史前文化博物館特展「斷裂與銜接：博物館與賽夏族織藝回返之路」持續展出中，呈現與賽夏族矮靈祭典相關物件，當中包含史前館典藏、於祭典時由族中長輩穿著的「男子短衣（蝴蝶衣）」。中央社記者盧太城台東攝 111年12月2日

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（中央社記者盧太城台東縣2日電）台東國立台灣史前文化博物館展出賽夏族矮靈祭典相關物件，包含肩旗、臀鈴、織藝服飾等，並展出矮靈祭長輩穿的「蝴蝶衣」珍貴館藏。

史前館展出的「斷裂與銜接: 博物館與賽夏族織藝回返之路」特展已於10月25日開展，今天邀請各界進行開幕儀式。展期至明年2月28日，展出賽夏族矮靈祭典藏相關物件，包含肩旗、臀鈴、織藝服飾等珍貴典藏。

史前館發布新聞稿表示，2014年賽夏族織女風順恩組成「傳統服飾重製團隊」，帶動族人開始投入製作傳統服飾，在研究調查與老照片比對過程中，發現國立台灣史前文化博物館館藏「賽夏族短上衣」，曾於1970年間paSta'ay（矮靈祭）祭典時由族中長輩穿著，因其紋飾特殊，族人暱稱為「蝴蝶衣」。

史前館表示，今年適逢賽夏族二年一度矮靈祭，祭典期間與展覽時間同步進行，因此今天開幕式邀請賽夏族耆老與各姓氏家族代表進行傳統祈福儀式，祈求一切平安順遂，並以tinawbon（糯米糕）分享象徵族群團結與相互尊重。

「斷裂與銜接，博物館與賽夏族織藝回返之路」特展於史前館第一特展室展出，以沉浸式氛圍營造展覽場域，入口意象展示賽夏族最具特色的「臀鈴」意象裝置，打造可互動式藝術作品，呈現出賽夏族祭儀場域。

這件作品由風順恩帶領族人與織女進行創作，以2種不同編織方式，展現織藝技法，透過撥動臀鈴竹管的聲響，引導觀者漸漸走入矮靈祭場，從賽夏族部落分布範圍，與族人姓氏作為穿越歷史的通道，帶出祭儀文化與服飾，一步步呈現賽夏族生活文化。

此外，特展運用科技體驗互動手法，以「賽夏族服體感互動遊戲」及「肩旗互動投影」，用故事、情境、互動營造展場，達到與民眾溝通目的，強化展覽體驗的熱潮，融入賽夏族文化脈絡、生活軌跡，規劃完善的展示空間，賦予博物館典藏獨特文化嶄新色彩。（編輯：謝雅竹）1111202

國立台灣史前文化博物館展出賽夏族矮靈祭典相關物件，入口意象展示賽夏族最具特色的「臀鈴」裝置藝術。中央社記者盧太城台東攝 111年12月2日