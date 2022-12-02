台灣工藝競賽轉型 李永得盼台灣工藝獎帶動產業

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文化部長李永得（前左2）2日在新光三越台北信義新天地出席「台灣工藝演譯28＋」特展開幕典禮暨記者會，在特展現場展示多個作品。中央社記者張新偉攝 111年12月2日

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（中央社記者王寶兒台北2日電）台灣工藝競賽擁有28年歷史，文化部長李永得今天宣布，未來工藝競賽將轉型為「台灣工藝獎」，盼望能帶動產業。工藝中心則籌畫「台灣工藝演譯28＋」特展，梳理過去28年競賽所累積的不同面向。

「台灣工藝演譯28＋」特展今天下午開幕，包含國立台灣工藝研究發展中心主任張仁吉、財團法人新光三越文教基金會董事長吳昕陽、台灣漆文化協會理事長王賢民、台灣工藝聯盟總會總會長陳啟村、台灣頂級工藝協會理事長葉志誠、台灣工藝發展協會理事長劉武、台灣工藝之家協會理事長王龍德等人共襄盛舉。

李永得表示，工藝是台灣非常重要的藝術，行政院長蘇貞昌非常重視，去年還曾特別欣賞台灣工藝競賽作品展覽，立法院現正審查文化部明年預算，蘇貞昌特別交代需增加工藝中心及文化部預算，明年工藝中心也將持續鼓勵創作、行銷，和業界共同合作，讓台灣的工藝實力被國際看到。

李永得表示，工藝中心今年提出要將台灣工藝競賽轉型為台灣工藝獎，他非常贊同，不但獎項增加，而且以作品為核心，從工藝品協力、研發、研究這些過程，都可以在工藝獎中獲得肯定與鼓勵，期盼透過獎項提升創作能量及品質，帶動工藝上下游生態鏈。

「台灣工藝演譯28＋」特展現場展示台灣工藝競賽歷屆手冊。工藝中心主任張仁吉表示，這不只是一個展覽，更重要的是要在這個舞台宣示獎項轉型，未來將更協助工藝創作者、加深企業與產業連結，建構台灣工藝支持體系，從研發、教育、資金、典藏等面向支撐業界往前走。

「台灣工藝演譯28＋」特展即日起於新光三越台北信義新天地A9館9樓展出至14日。（編輯：屈享平）1111202

「台灣工藝演譯28＋」特展開幕典禮暨記者會2日下午在新光三越台北信義新天地舉行，特展現場展示多個作品。中央社記者張新偉攝 111年12月2日

「台灣工藝演譯28＋」特展2日在新光三越台北信義新天地A9館9樓登場，將展出至14日，現場展示多個作品吸引目光。中央社記者張新偉攝 111年12月2日

文化部長李永得（右4）2日在台北出席「台灣工藝演譯28＋」特展開幕記者會，與台灣工藝研究發展中心主任張仁吉（左2）等人一同宣告未來工藝競賽將轉型為「台灣工藝獎」。中央社記者張新偉攝 111年12月2日

文化部長李永得（前右2）2日在台北出席「台灣工藝演譯28＋」特展開幕典禮暨記者會，在台灣工藝研究發展中心主任張仁吉（前左）導覽下參觀展出作品。中央社記者張新偉攝 111年12月2日