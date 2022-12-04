布拉瑞揚舞團作品路吶 登日國際藝術大會博滿堂彩

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布拉瑞揚舞團作品「路吶」獲日本國際橫濱國際表演藝術大會（YPAM）之邀成為大會3日開幕主戲，由台灣多族群構成的團員邊舞邊吟唱，表演博得滿堂彩。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年12月4日

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（中央社記者楊明珠東京4日專電）布拉瑞揚舞團作品「路吶」獲日本國際橫濱國際表演藝術大會（YPAM）之邀成為大會昨天開幕主戲，由台灣多族群構成的團員邊舞邊吟唱布農八部合音，精彩的表演博得滿堂彩。

布拉瑞揚舞團由出身排灣族、甫獲國家文藝獎的國際知名編舞家布拉瑞揚成立，昨晚在KAAT神奈川藝術劇場演出「路吶」，最多可容納1200席的表演廳幾乎座無虛席。

這次是由文化部駐日台灣文化中心與國家文化藝術基金會合力促成，並與日本具指標性的表演藝術平台YPAM搭建台日跨國3方合作平台，將台灣表演藝術作品推向國際舞台。

「路吶」是布拉瑞揚舞團的第5項作品，發表於2018年，這次是首度在日本舉行公演。布拉瑞揚表示，是在深入南投布農族羅娜部落得到的靈感，從吟唱到傳統獵人「報戰功」的內容，將布農文化融入當代舞蹈藝術中。

昨晚到場觀賞的駐日代表處副代表李世丙在慶功宴上致詞時表示，台灣近年積極推動多元文化政策，實現族群共榮與藝術平權。「路吶」以原住民文化結合表演藝術，相信日本各界都能深刻感受台灣文化的創造性與生命力。

布拉瑞揚舞團前天（2日）進行採排時，駐日代表謝長廷在台灣文化中心主任王淑芳、國家文化藝術基金會（國藝會）董事長林曼麗陪同下前往觀賞，並為舞團成員加油打氣。

謝長廷對媒體表示，他欣賞後很感動、震撼，雖只是片段也聽不懂原住民語言，但舞者唱出的和音簡直是天籟之音，可感受到氣勢磅礡，就像劇中的「報戰功」，從肢體語言以及歌聲彷彿能感受到有打到一頭野豬或一頭鹿的感覺。

林曼麗受訪時表示，布拉瑞揚能在KAAT神奈川藝術劇場演出YPAM的開幕主戲，對台灣的藝術創作者具有重大的指標意義。

她說，「路吶」是一個非常當代的舞蹈作品，舞者的身體表現與學院派手法不太一樣，非常的獨特、有力量。「路吶」結合了原住民的音樂，但不是複製傳統的東西，而是在創新後，結合整個演出的方式，非常具有代表性與獨特性。

KAAT神奈川藝術劇場的館長真野純表示，以他多年觀看表演的經驗，一看就知道布拉瑞揚舞團是有真材實料的，無論到哪裡都會受到肯定。

布拉瑞揚受訪時表示，很感謝能到日本演出，「路吶」不單是布拉瑞揚舞團的作品，還帶著布農族的歌謠來分享。

他說，對觀眾來說，可能因語言問題觀眾不懂其中想表達什麼，但是肢體表現是無國界的，觀眾或許透過翻閱節目單來認識這部作品的同時也認識台灣原住民。所以，對他來說，首度在日本公演是很重要的一步。

他還說，現在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，國境解封，表演場館已開始邀請各國的團體來演出，作為舞團之一，從台灣出發，團員會努力把表演做好。（編輯：韋樞）1111204

布拉瑞揚舞團3日在KAAT神奈川藝術劇場公演。2日採排後，劇場館長真野純稱讚布拉瑞揚舞團有真材實料，無論到哪裡都會受到肯定。中央社記者楊明珠橫濱攝 111年12月4日

布拉瑞揚舞團3日在KAAT神奈川藝術劇場公演。2日採排時，駐日代表謝長廷（前排中）、台灣文化中心主任王淑芳（前排右2）、國藝會董事長林曼麗（前排左3）前往觀賞。中央社記者楊明珠橫濱攝 111年12月4日

布拉瑞揚舞團作品「路吶」3日在日本演出，是日本國際橫濱國際表演藝術大會（YPAM）開幕主戲。駐日副代表李世丙（後排左2）說，作品展現台灣文化創造性與生命力。（駐日代表處提供）中央社記者楊明珠東京傳真 111年12月4日