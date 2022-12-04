睽違3年 紀州庵館慶迎日本和歌山代表設攤

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）受到疫情影響，與台北市定古蹟紀州庵文學森林館有淵源的日本和歌山市睽違3年又能在館慶期間派代表來訪，並與北市府洽談參與台北燈節、兒童藝術節、花博農民市集等活動。

根據台北市文化局調查，紀州庵文學森林館建於1917年，原為來自和歌山的平松家族所經營日式料理店，後轉為公務人員眷舍，在2004年被指定為直轄市定古蹟、2014年修復完成。

文化局指出，2013年紀州庵修繕工程期間，和歌山市議員得知後即來台訪問以表達感謝，自此牽起兩市9年的交流情誼，和歌山代表每年都會在館慶期間來訪進行文學觀光推廣、農特產品展示等。

紀州庵館昨天舉辦館慶開幕暨音樂會活動，台北市文化局長李麗珠及超過50位文學界、出版界人士、里長等共襄盛舉，宣布睽違3年邀請到和歌山市交流代表設攤並參與。

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文化局表示，此次和歌山市議員井上直樹、日台友好和歌山市議會議員連盟會長遠藤富士雄、和歌山市政府代表率團來台交流，市府跨局處與日方就觀光、農特產、藝術文化合作事宜交換意見，初步確認和歌山市參與2024台北燈節、花博農民市集等意願。

紀州庵館介紹，今年館慶適逢諾貝爾文學獎得主川端康成逝世50週年，以此為主題規劃特展、講座、茶會等，活動將在18日落幕，邀請民眾把握機會，一同走入日本文學的世界。（編輯：方沛清）1111204