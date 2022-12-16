宗喀巴大師牙舍利 「智慧之神」特展展出

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文化部蒙藏文化中心推出「智慧之神–相遇在燃燈節」特展，集結許多藏傳文物瑰寶展出，呈現紀念宗喀巴大師圓寂的燃燈節、藏曆新年及酥油花燈節（藏式元宵節）等節慶生活布置。（文化部提供）中央社記者王寶兒傳真 111年12月16日

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（中央社記者王寶兒台北16日電）「智慧之神–相遇在燃燈節」特展明天起登場，將展出難得一見的宗喀巴大師牙舍利等文物，並運用多名收藏家出借各式藏傳文物，介紹紀念宗喀巴大師圓寂的燃燈節、藏曆新年及酥油花燈節。

文化部蒙藏文化中心今天辦理「智慧之神–相遇在燃燈節」特展開幕式，文化部政務次長蕭宗煌、國軍退除役官兵輔導委員會主委馮世寬、駐台北烏蘭巴托貿易經濟代表處代表羅扎亞、財團法人達賴喇嘛西藏宗教基金會董事長格桑堅參等出席與會。

蕭宗煌致詞表示，「智慧之神–相遇在燃燈節」特展集結許多藏傳文物瑰寶展出，包括達賴喇嘛西藏宗教基金會借展宗喀巴大師鎏金佛像、蒙藏文化館館藏宗喀巴大師牙舍利等文物，歷年難得一見，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後為民眾帶來撫慰人心的力量。

文化部蒙藏文化中心透過新聞稿表示，「智慧之神–相遇在燃燈節」特展展期橫跨宗喀巴大師的圓寂紀念日「燃燈節」、藏曆新年、酥油花燈節（藏式元宵節）及章嘉大師圓寂紀念日等重要節慶。

其中，「燃燈節」是紀念宗喀巴大師圓寂的紀念節日，每年於藏曆10月25日舉行，起源於宗喀巴所創立的甘丹寺僧侶為紀念大師圓寂發願燃燈供養，之後擴及其他寺院及蒙藏地區的家家戶戶也在節日期間，跟隨著點酥油燈紀念，加上格魯派信眾人數最多，寺院林立，影響力也最大，漸漸成為蒙藏地區重要的宗教與紀念節日。

藏傳佛教分為4大教派，其中宗喀巴大師是格魯派（黃派）創始人，章嘉大師是格魯派4大活佛之一，宗喀巴與章嘉2名藏傳佛教大師，都被認為是智慧第一的文殊菩薩化身，深受信徒尊敬。

蒙藏文化館原為第七世章嘉大師來台弘法駐錫地，大師於1957年3月4日圓寂後遺留之文物，包含上輩所遺的宗喀巴大師牙舍利等法寶，妥善保存並展示於3樓章嘉大師紀念堂。

「智慧之神－相遇在燃燈節」特展明天起將於蒙藏文化館1樓、2樓及3樓章嘉大師紀念堂展出至2023年3月12日。（編輯：陳政偉）1111216