《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》4角色重構繪本 迷惘中尋找歸屬

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

男孩與鼴鼠在樹上有這麼一番對話。男孩接著說：「沒有什麼能打敗善良。它靜靜坐在一旁，卻超越了一切。」（天下雜誌提供）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

文：黃淑芳

你沒看錯，《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》又回來了。同樣是在歲末年終，這本2019年年底成為英國熱門耶誕禮物的繪本，3年後以嶄新樣貌重新登場，不是再版、不是修訂版，也不是續集，比較像是4個角色原班人馬重聚，演出同一劇名但全新內容的劇碼。

2019年，《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》一出版就長踞週日泰晤士報、紐約時報暢銷書榜，至今已授權全球超過40種語言、銷量逾700萬冊，來自世界各地的迴響、好評，讓作者查理．麥克斯（Charlie Mackesy）受寵若驚。

麥克斯決定與BBC和百位動畫師合作，延伸這個故事，他們耗時兩年重新繪製動畫版，製作團隊包含知名製作人J·J·亞伯拉罕（Jeffrey Jacob Abrams）和伍迪．哈里遜（Woody Harrelson）。這部動畫在英國由BBC播映，Apple TV+也將在今年12月25日在英國以外地區上架，讓全球觀眾在耶誕新年假期閤家共賞這部溫馨小品。

既不是續集也不是修訂版的《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》，就是這部動畫的全彩繪本。

影片來源：Apple TV

因為是動畫，故事軸線必須比第一版更清晰、結構要更完整、情節得更連貫；當然，畫風也做了些改變。如果《男孩、鼴鼠、狐狸與馬》是每一頁都能單獨印成精美短箋的畫報，那麼《男孩、鼴鼠、狐狸與馬：動畫故事繪本》就是一個短篇故事，一個尋找歸屬的故事。

男孩、鼴鼠、狐狸與馬在風雪中的森林裡相遇，相伴尋找歸屬。（天下雜誌提供）

迷了路的男孩在雪地裡遇見把什麼都看成蛋糕糖霜的鼴鼠，他們相互依偎取暖、商量著怎麼脫離「迷路」狀態，幫男孩找到家在哪裡。走著走著，冒險解救了可能會傷害他們的狐狸，認識了擁有與眾不同異能的馬，4個角色在風雪中展現自己的脆弱、迷惘，付出能給彼此的支持與陪伴。

雖然情節不同，動畫繪本版沒有脫離原版核心主題：你很重要，善待自己，別害怕求助。作者在繪本裡、在序文裡反覆地對讀者說：「永遠記得你很重要。你為這個世界帶來無可取代的東西。」

「我們擁有的最大的自由，就是可以選擇如何回應發生的事。」「會流眼淚是有原因的，眼淚是你的力量，不是弱點。」「開口求助不是放棄，反而是堅持不放棄。」

繪本的力量有時遠勝過長篇累牘，大人小孩都能看得懂，也將各有體悟。這本繪本是冬夜裡的一杯熱茶，非常適合在歲末的被窩裡讀，給辛苦了一整年、有委屈也有疲憊的自己一個抱抱、一個拍拍，然後迎向新的一年吧！（編輯：邵曉潔）1111219

總是想著蛋糕的鼴鼠也常有智慧之語，給男孩力量。（天下雜誌提供）

「當你覺得那些大事都失控時……專注於眼前你所愛的人事物，風暴會過去。」馬說。（天下雜誌提供）