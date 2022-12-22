北市國「聽繁星點點」音樂會 打造新生代舞台

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台北市立國樂團首席指揮張宇安（圖）指揮音樂會「聽．繁星點點II」，邀請新生代國樂演奏家參與協奏曲演出，張宇安強調，持續為來自全台的新生代國樂演奏家提供舞台，是北市國的責任。（北市國提供）中央社記者趙靜瑜傳真 111年12月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）台北市立國樂團首席指揮張宇安領軍，音樂會「聽．繁星點點II」邀青年擊樂家陳錫輝、青年揚琴家廖紫伶與青年笙演奏家陳冠凱合作協奏曲，讓樂迷感受台灣國樂新星動人演出實力。

北市國發布新聞稿表示，這次的獨奏家們不但年輕，在自己音樂領域也都有出色表現，其中陳錫輝現任台南市民族管絃樂團擊樂音樂家，嫻熟中西打擊樂器演奏、鑼鼓樂與手鼓演奏，勤學苦練，對各項擊樂器演奏的音色控制精準優異，值得期待。

廖紫伶現任桃園市國樂團彈撥組聲部首席及揚琴演奏員，演奏風格精緻細膩，音色多變，樂曲風格展現鮮明，是活躍樂壇的青年揚琴演奏家之一。

青年笙演奏家陳冠凱現就讀國立台灣藝術大學中國音樂學系，是北市國附屬青年國樂團笙聲部首席。過去曾赴北京獲中國好笙音「宏福杯」鍵笙及笙組合專業少年組金獎，也曾獲得繁星新秀評鑑冠軍。

張宇安表示，自己過去就曾參加過北市國的指揮研習營，對於當初一個學國樂的學子來說，真的是難得的充電機會，也親眼見到北市國的團員老師們是如何兢兢業業地工作與付出，這些經歷都成了他未來站上職業生涯很重要的歷練。

張宇安強調，持續為來自全台的新生代國樂演奏家提供舞台，是北市國的責任。

音樂會演出曲目包括作曲家張永欽所寫的「鼓今中外」，這是2009年北市國傳統藝術季「魔幻節奏」音樂會的委託創作，樂曲充滿豐富的世界音樂情調與魔幻氣氛。張朝的第二揚琴協奏曲「和」則以不同民族的民歌作為主題，在揚琴演奏技法上增加新嘗試，並與樂團表現相結合，風格多元。

隋利軍的36簧笙協奏曲「薩滿天神之舞」樂曲運用了36簧笙的各種技巧，再現了「滿族薩滿祭神祭天典禮」的恢弘場面。壓軸則是作曲家關迺忠膾炙人口的「拉薩行」，描繪了西藏充滿神秘色彩的風土習俗。

台北市立國樂團「聽．繁星點點II」音樂會將於12月24日舉行，地點在台北市中山堂。（編輯：張雅淨）1111222