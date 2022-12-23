「火影忍者」動畫開播20週年 場景特展登場

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「火影忍者動畫20週年特展」24日起正式開展，以打造動畫經典場景為主軸，並另外展出逾50幅動畫角色人物設定圖、動畫建築場景圖等複製原稿。中央社記者王寶兒攝 111年12月23日

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（中央社記者王寶兒台北23日電）日本漫畫家岸本齊史於1999年至2014年連載「火影忍者」，並於2002年改編為動畫開播，今年「火影忍者」動畫20週年，明天起也將有動畫特展展出人物角色設定圖及打造動畫場景。

「火影忍者動畫20週年特展」由曼迪傳播、大霹靂國際整合行銷主辦，明天起開展。特展以打造動畫經典場景為主軸，並另外展出逾50幅的動畫角色人物設定圖、動畫建築場景圖等複製原稿。

特展中打造的經典場景包含動畫角色佐助的「萬花筒寫輪眼」、卡卡西的「封邪法印」、鳴人父子於第4次忍者大戰對決等8個場景。其中包含鳴人及佐助在「終末之谷」的戰鬥場面。

此外，特展也結合聲光效果設立互動體驗區，例如「通靈陣」結合燈光感應效果，讓觀眾能觸地並使出「通靈之術」，還有「火影世界地圖」互動展示台，點螢幕上的地圖就能觀賞忍者5大國知識，更了解故事世界觀。

「火影忍者動畫20週年」特展明天起於新光三越A11展出至2023年2月12日。（編輯：張芷瑄）1111223