紙風車青少年反毒戲劇工程 期盼孩子建立保護力

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（中央社記者趙靜瑜台北23日電）紙風車文教基金會從民國101年11月起推動「紙風車青少年反毒戲劇工程」，至今10年，希望藉由戲劇演出讓孩子建立自我保護力，了解毒品的可怕性，並能勇敢向毒品說「不」。

紙風車文教基金會今天發布新聞稿表示，紙風車至今巡迴全國775所國中，已演出859場，今天在台灣產物保險文教基金會及台灣產物保險公司贊助之下，前往新北市新店區達觀國民中小學演出，希望藉由戲劇的演出，讓青少年遠離毒品誘惑。

根據衛福部調查全台有近萬名未成年吸毒者，因毒品致死更有逐年升高趨勢，平均首次染毒年齡12.5歲，國中沒畢業就淪落毒海。台灣產物保險從105年開始已連續7年贊助「紙風車青少年反毒戲劇工程」演出，成為支持推動國內青少年反毒工程重要的力量。

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今天紙風車來到新北市新店區的達觀國中小演出「拯救浮士德」進行反毒宣導，台灣產物保險股份有限公司副董事長宋道平也一同出席。演出前紙風車文教基金會執行長張敏宜與達觀國中小校長林才乂代表基金會及學校致贈感謝狀給台灣產物保險。

林才乂表示，非常感謝台灣產物保險的贊助，讓學生有機會認識毒品，並用輕鬆的戲劇教導學生如何拒毒。宋道平則表示，台灣產物保險透過「紙風車青少年反毒戲劇工程」播種的方式，更有效達成反毒教育的目標。（編輯：張芷瑄）1111223