允晨文化40年將闢「知識人」書系 向余英時致敬

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（中央社記者邱祖胤台北24日電）歷史學家余英時去年過世，他的學術成就與「知識人」理念與實踐，為華人世界帶來啟發，允晨文化創辦人吳東昇今天說，允晨將開闢「知識人」書系，傳承余英時精神，同時向一代學者致敬。

允晨文化今天在台北「市長官邸表演廳」舉行40週年社慶音樂茶會，同時為中研院副院長黃進興、院士王汎森及醫師作家陳耀昌舉行簽書會。現場學者、作家雲集，場面溫馨感人。

吳東昇致詞時說，允晨文化一轉眼40年，受到許多作家、學者及讀者支持，其中余英時在允晨出版的著作，更受到各界矚目與歡迎，為了紀念余英時的精神典範，將開啟「知識人」出版計畫，持續開闊讀者閱讀視野。

允晨文化發行人廖志峰表示，允晨文化成立於1982年，這一年馬奎斯得到諾貝爾文學獎，允晨文化的公司登記日期是3月6日，非常湊巧這一天剛好是馬奎斯生日，允晨的「經典文學」系列第1本書則是馬奎斯「愛在瘟疫蔓延時」。他也說，來到允晨時主編馬奎斯「迷宮中的將軍」，也從此「成為迷宮中的編輯，一直到現在」。

黃進興致詞時提到他在允晨出版「歷史的轉向」，竟是香港「反送中事件」入獄政治犯最受歡迎的書之一，排名第6名，「這是我一生最大光榮」；他同時提到「學人的側影」一書源於2016年接下中研院行政工作時，他寫信給他的老師余英時抱怨沒時間專注學術研究，余英時則告訴他，「你現在要做的事是提拔年輕人，而不是超越自己」，於是才有這本「素描」知名學人的紀錄。

中研院院士王汎森分享他的著作「天才為何成群地來」、「近代中國的史家與史學」等書的寫作心路歷程，他也說自己一直在跟疫情比賽「寫書」，他認為牛頓就是一直跟黑死病比賽才完成「自然哲學的數學原理」，「我一方面希望疫情趕快結束，一方面希望我的書能盡快完成」。

陳耀昌則表示，這幾年他陸續完成「傀儡花」等長篇小說，持續關注台灣歷史，時序從1646年寫到1946「剛好300年」，許多未能處理的題材則用短篇小說形式處理，短篇小說集「頭份之雲」近期就是由允晨出版。

陳耀昌說，寫作踏查途中常有些事讓他覺得不可思議，「好像有祖靈在帶路」，美國小說家、諾貝爾文學獎得主福克納曾說「小說家是被鬼神追趕的人」，他則覺得小說家是被鬼神引導的人，寫作的過程讓他的內心感到很愉快，期盼有更多台灣歷史故事被看到、推向國際。（編輯：張芷瑄）1111224

允晨文化歡慶40週年，24日在台北舉行社慶音樂茶會，創辦人吳東昇（左）與發行人廖志峰（右）皆出席與會。中央社記者張皓安攝 111年12月24日