探詢動靜之間 中正紀念堂典藏展虛實同步登場

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（中央社記者王寶兒台北2日電）運用36件典藏品，國立中正紀念堂管理處推出「動靜了然．中正紀念堂典藏展」，並搭配投影互動裝置、藏品視覺動畫輔助，讓藝術品從靜態轉為動態，實體展、線上展同步登場。

中正紀念堂管理處透過新聞稿表示，展覽命名靈感取自「楞嚴經」提及的「動靜二相，了然不生」；因外在環境無時無刻不在變動，人們的內心與情緒也隨之浮動起伏，一般人很難求達了然不生、不起心念的超凡境界，但可退求了然於心。

展出作品包含書法、水墨、工藝等中正紀念堂典藏品，包含釋如撿的「王摩詰詩」，以篆書書寫，呈現樸拙感，但題款又以行草書寫，行筆灑脫；藤崎千雲的「瀑布」則以其居住台灣7年所習到的嶺南畫派技法，將瀑布的空靈、豐沛及流動感表現得淋漓盡致。

施惠吟的陶藝作品「永遠的殿堂」，則捏塑中正紀念堂堂體的造型，此外，也有李奇茂、姜一涵、曾安田、周澄等名家作品。

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中正紀念堂表示，無論是書法水墨線條蘊含的律動能量，藝術家想透過線條表達的心境，或是工藝品在立體動態的外表之下隱藏著靜觀世界的想像，盼觀者欣賞之際能產生豁達、了然的通達心情。

「動靜了然．中正紀念堂典藏展」於中正紀念堂展出至4月9日，線上展（https://openmuseum.tw/muse/exhibition/d54b62211641aa7f2ff7ebce2cd06133）同步登場。（編輯：陳仁華）1120102