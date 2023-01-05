北藝中心座椅遭詬病 執行長：卡在法規難汰換

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（中央社記者趙靜瑜台北5日電）台北表演藝術中心自2022年暑假開館營運之後，觀眾座椅難坐、間距短以及進出不便等問題持續遭詬病，北藝中心執行長王孟超今天坦言，若要汰換座椅，錢不是問題，問題卡在法規。

王孟超今天在年終記者會上表示，營運團隊已經向新任台北市文化局長蔡詩萍報告座椅問題，一個場館全換座椅約需新台幣3000萬元，但困境卡在法規，場館座椅至今尚未驗收，要汰換依法規有規定一定年限，而汰換的座椅又該如何處理，這些都是問題。蔡詩萍則表示這件事情不容易解決，但會努力突破。

台北表演藝術中心去年年中正式啟用，至今入館人次超過110萬人次，入場觀賞演出的觀眾累積有10萬人次，顯示了觀眾對於台北市新場館的高度興趣。

王孟超表示，2022年已經完成包括大劇院椅套更換、戶外地板防滑工程、改善球劇場止水工程，場館指標更清楚明顯等。新的一年場館將邁入常態營運年，接下來場館也會休館1到2個月，進行舞台機械設備調校，完成舞台設備驗收之後，將與新市府團隊討論長期優化事項。

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北藝中心也公布2023年上半年節目，包括碧娜鮑許烏帕塔舞團最新藝術總監波赫士．夏瑪茲（Boris Charmatz）的獨舞「半醒」以及與北藝中心共製的「一萬種姿態」；其他還有作曲家李元貞的原創歌劇「天中殺」、飛人集社以已故畫家陳澄波為主題的「藏畫」，以及動見体首齣大型創作「落英」等。

王孟超表示，今年北藝中心預算營運與節目部分的預算約3億元，加上優化工程，加起來總經費約5億元，「比起國表藝3場館預算，我們期待北藝中心預算可以再增加。」（編輯：張雅淨）1120105