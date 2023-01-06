土耳其發函台灣中心改名台北 裘振宇力抗中國黑手

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張若瑤台北6日電）土耳其台灣中心執行長裘振宇去年3月17日收到土耳其官方發函，要求場館開放或辦活動期間，拿掉「台灣」字樣的設計標誌，以「台北」替換，包括不得掛國旗。裘振宇錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他如何化解危機。

「站在第一線，才發現台灣沒有外交。」7年前，建築師裘振宇以學者之姿，接下台灣外交部出資40萬美元（約新台幣1200萬元）、土耳其雷伊漢勒市（Reyhanli）提供的1800坪土地，為人道救援而建的「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」（The Taiwan-Reyhanli Center for World Citizens，簡稱「台灣中心」）設計案，從2016年初步接洽到2020年終於動土，他花了4年斡旋各方勢力。

在第11版設計圖公聽會上，裘振宇被3任前後市長包夾，直接告知要賣掉一半土地給房地產開發商，當天會議以對方拍桌收尾，他才得知有10萬居民的雷伊漢勒市，因收容25萬敘利亞難民，人口飆升為原來的3.5倍，卻沒有獲得相對的稅收，繳不出垃圾處理費。

與裘振宇相熟的台灣清水建築工坊董事長廖明彬，兩度至雷伊漢勒市視察，語重心長地提醒他，千萬別傻傻得一股勁只想為難民做事，「你要從上往下幫，先幫雷伊漢勒市市長、副市長和他們的家人，還有市議會議員與整個社會，你才能幫到敘利亞人」。

好不容易解決了垃圾處理費問題，並為雷伊漢勒市募得10萬美元的「三合一鋪馬路機」，台灣中心才得以在當年10月底，完成只有牆與52個拱型屋頂空間的第一期工程，卻遇上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）全球疫情緊繃，在兩方政府都未編列預算的艱難情況下，裘振宇2021年發起民間募資，為這些空間籌備門窗與家具。

然而，第二期工程尚處於進行階段，另一隻巨大的黑手卻悄悄靠近。

2022年3月初的某日正午，台灣中心突然出現一男一女中國訪客，自稱是到敘利亞邊界做汽車零件生意的商人，當時由裘振宇的助理瓦力接待，言談中兩人聽見幾間當地廠商名稱卻都顯露出陌生的態度，後來乾脆拒絕回答問題，連珠炮似地詢問中心組織架構的相關細節，還要瓦力交代台灣政府到底出多少錢蓋台灣中心。

兩人離開前，中心攝影師照慣例為來客與大門口刻印有「Taiwan Center 臺灣」字樣的牌匾合照留念，但不管如何調整角度，「臺灣」兩個字都會被擋住，在場員工本來都沒有多想，直至兩週後收到土耳其中央政府的官方公文要求「台灣中心」更名。

土耳其地方一向施行雙首長制，除了民選的雷伊漢勒市市長外，管理者還有中央政府內政部派來的行政區長（District Governor），而此公文即出自行政區長辦公室，點明「台灣中心」命名違反土耳其政府的「一中政策」框架，恐造成在政治上承認「台灣」國際地位的誤解，要求中心開放或舉辦活動期間，拿掉「台灣」字樣的設計標示與有相關註記的物品，以「台北」替換，甚至連國旗也不能掛。

雷伊漢勒市市長收到通知後，在沒有任何官員到場的週日，於家族長老陪同下，把裘振宇找進市議會，先說明中國大使館對土耳其外交部施壓的情況，迫使同樣為中央管轄的行政區長必須有所動作，而後他便直接開口問：「台灣中心改名台北中心，你覺得如何？」

「中國只給你們一張紙，就把雷伊漢勒市的建築變台北中心了，再多來幾張，難道變馬祖或花蓮中心嗎？每改一次，土耳其官方就會陷入一次政治危機，為什麼要掉入這種圈套？」裘振宇為市長分析利弊得失後，想了一個解套的方法，在土耳其叫「雷伊漢勒世界公民中心」，對台仍稱呼「台灣中心」，遇到國際組織或聯合國統一用「台灣─雷伊漢勒世界公民中心」。

「在雷伊漢勒蓋房子叫雷伊漢勒世界公民中心，我不相信土耳其外交部和中國大使館能為難你！」市長的部分解決了，而行政區長的電話，卻讓裘振宇等了半年，還是因為雷伊漢勒市有名女性民眾挑戰當地勢力，陳情鬧上中央政府，讓不勝其擾的內政部長忍不住怒罵行政區長，「你怎麼連她都搞不定！」

「她想到台灣中心當警衛，你能不能當幫我一個忙？」行政區長聯繫上裘振宇解決燃眉之急後掛保證：「哈泰省隸屬內政部管轄，外交部不關我們的事。」裘振宇感嘆，「這不過幾個月前的事，如果台灣中心在安卡拉或伊斯坦堡，我大概蓋不出來了！」

台灣外交部在裘振宇2021年為第二期工程募資時，又再捐贈20萬美元支持台灣中心營運1年，但每月營運開銷至少百萬元，身為終身志工的他，在2022年又開始四處募資，教職與公益難兩全，8月裘振宇因過度疲勞辭去教職，沒想返回台灣12月就檢查出健康有狀況：「做CT（電腦斷層掃描）發現有3顆腫瘤，2顆是在肝臟，1顆在胰臟，如果不想惡化到必須化療或開刀，醫生要我好好調整作息」。

但他回診完沒幾天卻又急飛回土耳其，只為今（6）日由聯合國旗下國際移民組織（IOM）捐助設置的2間「多功能兒童休憩室」（Child Friendly Space）在台灣中心落成，「這是台灣中心第一位來自國際的捐助者，也是聯合國史上第一次與台灣對接，IOM也將更進一步在此設置一系列人道服務單位」。

這兩間「多功能兒童休憩室」將進一步收藏由台灣所捐贈的童書與文具，讓隨媽媽上課而來的小朋友，同時有自主學習的可能，「台灣中心過去7年在當地所建立的友誼與信任，讓聯合國拋下無謂的一中原則、兩岸爭議，在台灣加入了聯合國之前，聯合國加入了台灣中心。」堅持不花任何一分來自募資的款項，縱然挑戰重重，裘振宇仍會持續努力下去。

這些內容將在6日「空中小客廳」分之一（https://reurl.cc/ymNym2）、之二（https://reurl.cc/33E1X8）播出，或可上中央社YouTube觀看全影音專訪之一（https://youtu.be/Sqy0fCA8YsQ）、之二（https://youtu.be/EPtJcNdqhNY）。

「空中小客廳」自1月起，將陸續製作「台灣人在世界」系列專題，報導在世界各個角落燃燒自己，以一點一滴微光，照亮台灣人通向世界那條路的「海外點燈人」故事。

中央社Podcast頻道「中央社好POD」除了既有的3個節目「文化普拉斯」、「特派談新事」、「空中小客廳」外，還推出由作家劉克襄所主持的「搭火車回台灣」，第10集將於本週六上架。（編輯：陳政偉）1120106

台灣–雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇（左）在土敘邊境待了7年，他日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他面對土耳其地方與中央不同勢力的拉扯，始終秉持「公眾利益絕對會戰勝一切」的信念。中央社記者徐肇昌攝 112年1月6日

台灣–雷伊漢勒世界公民中心執行長裘振宇日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，談及2022年8月因過勞辭去教職，12月回台灣就檢查出體內有3顆腫瘤，醫生希望他能調整作息，才不致於惡化到必須化療或開刀。中央社記者徐肇昌攝 112年1月6日

台灣–雷伊漢勒世界公民中心執行長執行長裘振宇日前應邀錄製中央社Podcast「空中小客廳」，分享他曾在台灣中心第11次建築草圖公聽會上，被3位前後任市長包夾「賣地」補錢坑的過程。中央社記者徐肇昌攝 112年1月6日