南投保存傳統手工製茶技術知識 調查研究轉化為專書

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南投縣政府文化局12日發表專書「茗茶秋毫：南投縣傳統手工製茶文化」，內容收錄南投縣傳統手工製茶技術與知識等，讓大眾得以認識南投傳統茶業發展，也重現過去茶農經歷生活概況。（南投縣文化局提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 112年1月12日

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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投縣政府文化局今天發表專書「茗茶秋毫：南投縣傳統手工製茶文化」，內容包含傳統手工製茶技術與知識、保存者蘇文昭及陳茂淳的製茶工序、茶業領域貢獻人物的口述歷史等。

南投縣政府2019年登錄「傳統手工製茶」鹿谷烏龍茶、名間埔中茶為南投縣無形文化資產，並認定鹿谷鄉蘇文昭、名間鄉陳茂淳為保存者，當時成為全國首例，文化局2020年申請文化部文化資產局補助，委託南臺科技大學辦理南投縣傳統手工製茶（凍頂烏龍茶、名間埔中茶）口述歷史調查研究計畫，產出豐富資料。

縣府文化局今天辦理「茗茶秋毫：南投縣傳統手工製茶文化」新書發表會，這本專書就是將2020年調查研究成果，轉化為適合大眾閱讀的書籍。

文化局發布新聞稿表示，這本專書內容包含南投縣傳統手工製茶技術與知識，及保存者蘇文昭、陳茂淳的製茶工序、流程、特徵，另收錄鹿谷鄉、名間鄉致力茶業領域貢獻人物的口述歷史，讓大眾得以認識南投傳統茶業發展，也重現過去茶農經歷生活概況。

文化局長林榮森表示，傳統製茶工序有著歷代茶農累積的智慧與經驗，此書彙整早期茶農觀察天候因素掌握各項製茶技巧，將豐富經驗轉化為文字資料，為南投縣茶業文化留下重要紀錄，也讓民眾認識南投縣傳統製茶產業與地方連結的發展。

林榮森說，文化局將持續規劃辦理手工製茶傳習課程及相關推廣活動，希望由保存者與資深茶農帶領年輕茶農共同傳承南投縣傳統手工製茶這項珍貴文化資產。

文化局表示，79歲蘇文昭，18歲起開始製茶，保留全套手炒茶傳統設備，除不斷受邀表演手炒茶技術，也持續以活動方式傳承及推廣傳統茶葉製程與知識，目前鹿谷凍頂山區茶葉生產製作大量以機器取代人工，能以傳統手工進行每道製茶工序者，已非常少。

文化局指出，高齡84歲陳茂淳從民國60年代起參加各項茶葉技術競賽，屢獲肯定，家中掛滿得獎匾額，製茶技術備受名間鄉製茶業推崇。

文化局表示，傳統手工製茶流程須經採菁、萎凋、靜置與攪拌、大浪、堆菁、殺菁、揉捻、初乾、團揉、乾燥、烘存、揀技、烘焙等過程，承載的傳統知識內容具一定系統性與完整性。（編輯：陳仁華）1120112