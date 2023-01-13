魔獸向WE ARE觀眾拜年 網紅千千伴圍爐

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中華文化總會將於除夕推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，YouTube頻道「千千進食中」也加入WE ARE節目陣容，由網紅千千發揮「吃貨」的專長，分享過年怎麼吃才不會發胖，陪伴觀眾朋友圍爐。（文總提供）中央社記者王寶兒傳真 112年1月13日

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（中央社記者王寶兒台北13日電）文總將於除夕夜推出特別節目「WE ARE我們的除夕夜」，T1聯盟桃園永豐雲豹球員「魔獸」霍華德今天現身文總影片，提早向WE ARE觀眾拜年。文總也分享，網紅千千將陪伴WE ARE觀眾一起圍爐。

霍華德（Dwight Howard）在影片中祝賀台灣球迷和觀眾新年快樂，並說：「我超級愛你們！今年將會是最棒的一年，希望大家盡情享受與親友的時光，記得給彼此一個大擁抱和愛的親吻，愛大家喔。」

除分享霍華德拜年影片，中華文化總會今天也透過新聞稿表示，YouTube頻道「千千進食中」加入WE ARE節目陣容，由網紅千千發揮「吃貨」的專長，分享過年怎麼吃才不會發胖，陪伴觀眾朋友圍爐。

千千將在影片走訪便利商店，採訪在過年期間值班的店員，讓在過年期間要留在工作崗位上的職員，分享心情和特別的工作經驗，也揭祕了全家便利商店在除夕夜賣得很好的產品，居然是霜淇淋。

WE ARE本次共邀集近30組演出團隊參與節目演出，包含樂團滅火器、歌手萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆（阿仍仍）、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁等。

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此外，文總也自明天起陸續於社群平台上公布美秀集團、TRASH、許富凱、陳芳語、羅文裕、熊仔、萬芳、滅火器、阿爆等參演卡司的倒數影片。

WE ARE完整節目將在21日晚間8時至12時於無線及有線電視，以及網路與OTT平台播出，電視包含華視主頻道、公視台語台及主頻道、東森超視、MOMOTV、中華電信MOD等，國際影音串流平台TaiwanPlus則將同步以英語字幕向全世界的觀眾播送；網路則包括YouTube、Facebook、yahoo!tv、MyVideo、ETtoday星光雲等同步聯播。（編輯：陳政偉）1120113