文資傳承教育成果展開幕 讓民眾接近文化資產

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（中央社記者蘇木春台中14日電）文化部文化資產局今天舉行「承藝─年度文資傳承教育成果展」開幕，成果展即日起展至3月19日，除邀集工藝師參展，並匯集傳習課程學員作品68件展出，盼藉此讓民眾接近文化資產。

文化資產局發布新聞稿表示，文化資產園區設立「1916工坊」，每年邀請傳統工藝保存者、藝師、工藝家，開辦各類文化資產傳承教育課程，藉由理論與實作講授，期許傳統工藝及傳統表演藝術繼續世代傳承。

今年的成果展命名「承藝」，主軸以「織」、「巧」、「色」三大主題為發想策展，邀請竹藤編織藝師張憲平、漆陶器工藝家史嘉祥、台中聲五洲掌中劇團團長王英峻的作品參展，並匯集傳習課程學員的作品68件，呈現傳習成果。

成果展今天舉行開幕活動，文化資產局專門委員洪益祥，與工藝家楊美玲、史嘉祥、王英峻等人皆出席，會中由布袋戲課程學員展演。

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洪益祥接受媒體聯訪時表示，「1916工坊」近年肩負傳承教育、創新設計與行銷推廣工作，並持續辦理相關教育課程，希望透過成果展吸引民眾接近文化資產，達到傳承推廣教育的目的。

文資局指出，成果展即日起至3月19日於文化資產園區「1916工坊」展出，春節連假期間也舉辦市集、工藝體驗課程及講座活動，詳情可上文化部文化資產局官網及臉書粉絲專頁查詢。（編輯：卞金峰）1120114