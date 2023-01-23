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許富凱春節載歌載舞 台版LaLaLand致敬老歌

2023/1/23 11:20
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（中央社記者葉冠吟台北23日電）文化總會春節特別節目「WE ARE我們的除夕夜」打造跨界共演舞台，除夕播出後引起不小迴響，其中向台語老歌致敬橋段，讓金曲歌王許富凱笑言宛如「台版 La La Land」。

在節目WE ARE UNLIMITED段落，文總團隊邀請歌手許富凱、余佩真與雞屎藤舞蹈劇場、台灣藝術大學音樂學系管弦樂團合作，以歌舞表演一連帶來「思慕的人」、「十八姑娘」、「望春風」、「跳舞時代」等經典台語歌。

許富凱演出受訪時笑言，自己平時就很愛唱老歌，自己內心有著「老靈魂」，有機會選唱從小到大的歌，還能搭配舞團演出彷彿是「台版 La La Land」，接到這份工作像正中自己的紅心，相當開心；事前還特別南下去和雞屎藤舞蹈團隊練習。許富凱也稱讚搭檔的余佩真太認真，讓他都不敢鬆懈。

談及過年，許富凱表示會回高雄老家過年，不過愛貓「妹妹」比較害羞沒辦法帶回家、會留在北部，讓身為貓奴的他，恐怕會有點歸心似箭。

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另外，暌違多年推出新作品，立即在去年入圍金曲歌王的馬念先，同樣受邀登上WE ARE，跟「馬念先大樂隊」共同演出「一支小雨傘」、「山頂黑狗兄」等經典歌曲，不只讓長輩看得有共鳴，連現場參與台下的高中學生都能朗朗上口。

WE ARE當晚邀集高規格製作團隊及近30組演出團隊，包括滅火器、萬芳、熊仔、陳芳語、許富凱、羅文裕、阿爆、告五人、馬念先、余佩真、TRASH、宇宙人、大支、MC耀宗、AKB48 Team TP、雲門舞集、FOCA福爾摩沙馬戲團、雞屎藤舞蹈劇場、瑞星韻律體操、异境樂團、旮亙樂團、PUZZLEMAN、Sonia Calico、明馬丁、美秀集團、灣聲樂團等。（編輯：屈享平）1120123

#許富凱
#余佩真
#馬念先
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