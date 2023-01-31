嘉縣定古蹟培桂堂典雅樸實 享受沉靜好時光

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（中央社記者蔡智明嘉義縣31日電）雲門舞集創辦人林懷民老家嘉義縣定古蹟培桂堂（林開泰診療所）修復完成，今年1月初開放，沒有富豪大宅院的華麗氣派，仍吸引大批民眾參訪，在典雅樸實中享受沉靜好時光。

負責營運培桂堂的新港文教基金會今天發布新聞稿表示，已90年歷史的嘉義縣定古蹟新港鄉「培桂堂─林開泰診療所舊宅」，沒有富豪大宅院的華麗氣派，也非五花八門的觀光景點，今年1月初開放後每天吸引大批民眾參訪。

新港文教基金會說，培桂堂所有房舍包括木構件、牆面，沒有特地裝飾，最多的顏色是原木、白牆、紅磚和水泥牆面，樸素淡雅卻散發著靜好安穩的氣氛；在典雅樸靜的培桂堂休閒、沈澱，有如回到生命中美好的日子，遊客都感覺好舒服。

在台北工作回嘉義過年的馬小姐表示，培桂堂以圖文、年表呈現林氏家族在不同時代的工作與生活，讓她印象深刻。

嘉義市民林先生說，從建築布置、庭園景緻到展覽陳設，重現林開泰和家族人士當年在培桂堂過日子的情景，也看到變動年代中的常民生活，是很值得推薦參觀的景點。

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新港文教基金會表示，春節假期培桂堂開放時段每天訪客達800多人，已達飽和點，2月中旬星巴客即將進駐開幕，既期待又擔心，將會努力維持培桂堂的氛圍。

嘉義縣政府指出，林開泰診療所舊宅2016年由林懷民家族捐贈給縣府，2020年文化部補助建物修復工程，總計花費新台幣3800萬元，去年10月正式完工，以「培桂堂」為名，委託新港文教基金會維護管理、試營運。（編輯：郭諭儒）1120131