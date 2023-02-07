明華園參加印度藝術節 歌仔戲展現台灣軟實力

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明華園戲劇總團應南印度克勒拉省政府邀請，參加5日至14日舉辦的「2023國際劇場藝術節」，以歌仔戲展現台灣軟實力。圖為團員6日晚上首演時，與駐印度代表處人員合影。（駐印度代表處提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月7日

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（中央社記者林行健新德里7日專電）明華園戲劇總團應南印度克勒拉省政府邀請參加「2023國際劇場藝術節」，以歌仔戲展現台灣軟實力；現場互動也讓觀眾參與其中，親身體驗演出歌仔戲的技巧。

2023年國際劇場藝術節（International Theatre Festival of Kerala 2023）於5日至14日在克勒拉省（Kerala）文化重鎮特里蘇爾市（Thrissur）舉辦， 明華園由執行長陳昭賢率領40名年輕團員參加，昨晚在戶外舞台首演。

陳昭賢受訪說，這是明華園疫情之後首次出國表演，也是睽違多年再次出訪印度，團員們相當賣力，「一人抵五人用」，昨晚首先帶來浪漫愛情故事的「鴛鴦槍」及結合武術與特技的「護國將軍」兩齣戲碼。

她補充，歌仔戲是不斷創新、進化的表演藝術，這次除了演出之外，明華園還將與印度藝術大學及與會各國藝術家交流切磋，盼以精緻與獨特的歌仔戲，展現台灣軟實力，讓世界看見與體驗台灣戲曲之美。

演出戲碼劇情扣人心弦、打虎與武鬥場面驚心動魄，在明華園的精湛演出之下，全場700多位觀眾多次鼓掌叫好，印度媒體也前來採訪。

為了讓印度觀眾也能體驗台灣歌仔戲，明華園鼓勵印度工作人員穿上戲服，用克勒拉語（Maylayalam）客串演出，還找了4名男觀眾及3名女觀眾上台，由陳昭賢親自教授歌仔戲中反串男女性的身段及笑聲，印度觀眾也開心學習。

駐印度代表處副代表謝柏輝致詞時表示，台灣以高科技及半導體實力聞名全球，此次明華園帶來融合傳統與現代、結合唱腔、身段、武術及特技表演的「台灣歌劇」（Taiwan Opera），盼帶動台印度人民文化、教育、觀光、經貿及投資等各領域的交流。

他說，駐印度代表處願與印度各界友人攜手合作，共同強化全方位實質友好合作，並祝賀明華園演出及克勒拉省文化盛事圓滿順利。

駐印度代表處副參事趙向羣則補充，此次活動超越國際藩籬，讓台印度雙邊文化交流獲得持續推展與成長茁壯，當地各大電視台與平面媒體也大篇幅報導與刊登明華園公演訊息，給予高度肯定與讚揚。

明華園成立於1929年，是台灣最具規模的殿堂級歌仔戲劇團之一，有「東方百老匯」美譽，足跡遍及五大洲，深受世界各國讚賞與歡迎；今晚明華園還將在國際劇場藝術節再次演出。（編輯：陳惠珍）1120207

明華園戲劇總團應南印度克勒拉省政府邀請，參加5日至14日舉辦的「2023國際劇場藝術節」，圖為團員6日晚上首演時，邀請印度民眾登台以當地語言客串演出。（駐印度代表處提供）中央社記者林行健新德里傳真 112年2月7日