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國家攝影文化中心推座談 分享當代攝影趨勢

2023/2/10 12:35（2/10 12:56 更新）
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111年全國美術展攝影類得獎作品首次以獨立展覽的形式，移師至國家攝影文化中心台北館展出，國家攝影文化中心也為此推出專家座談「時代具現－攝影創作進行式」，將現場暢談當代攝影。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月10日
111年全國美術展攝影類得獎作品首次以獨立展覽的形式，移師至國家攝影文化中心台北館展出，國家攝影文化中心也為此推出專家座談「時代具現－攝影創作進行式」，將現場暢談當代攝影。（國家攝影文化中心提供）中央社記者王寶兒傳真 112年2月10日
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（中央社記者王寶兒台北10日電）人手一機時代，攝影創作表現方式越來越多元。國家攝影文化中心在「聚現：111年全國美術展攝影類」展覽期間，將於12日下午2時舉辦座談，邀請喜好攝影的民眾參加。

「時代具現－攝影創作進行式」座談將邀請橫跨策展人、藝術家及影像工作者的姚瑞中、馬立群、黃建亮主講，將在座談中分享不同攝影創作社群的交流生態。

國家攝影文化中心今天發布新聞稿表示，講者們也將分享自身如何透過長期觀察、深度訪談發掘攝影家們故事的經驗。例如姚瑞中長期投入台灣在地的「攝影訪談輯」編輯出版、以及馬立群拍攝「有影臺灣」紀錄片計畫，透過記錄跨世代的攝影創作脈絡，留下珍貴的創作過程，同時呈現更多的創作細節。

講座呼應現正展出的「聚現：111年全國美術展攝影類」展覽，該展以台灣攝影及影像藝術創作進行式，展現多元的攝影創作焦點與取鏡視角。

國家攝影文化中心表示，期待透過攝影之眼反映時代樣貌，探討創作者們開拓的攝影類型，以及影像語法的創作嘗試。

「聚現：111年全國美術展攝影類」現於國家攝影文化中心台北館301-303展覽室展出至28日。（編輯：陳政偉）1120210

#國家攝影文化中心
#姚瑞中
#馬立群
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