宜蘭傳藝園區 9名工藝師輪流進駐創作示範

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國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區2月15日起至12月15日邀請包括漆工藝藝師王清源（左）共9名工藝師輪流進駐，現場示範漆工藝、粧佛、錫工藝、傳統木雕、竹工藝－籃胎漆器及竹籐編共6種傳統工藝。（宜蘭傳藝園區提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 112年2月14日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣14日電）國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區明天起至12月15日，邀請9名工藝師輪流進駐，現場示範漆工藝、粧佛、錫工藝、傳統木雕等6種工藝，讓遊客感受台灣傳統工藝魅力。

宜蘭傳藝園區今天表示，園區自民國106年起開辦「接班人好手路-傳統工藝推廣計畫」，甄選文化部文化資產局重要傳統工藝保存者傳習計畫的結業藝師，進駐園區的「傳藝工坊」，希望提供工藝創作、育成發展及曝光的平台，也做為推廣台灣傳統工藝的場域。

園區指出，今年「接班人好手路-傳統工藝推廣計畫」，甄選漆工藝、粧佛、錫工藝、傳統木雕、竹工藝-籃胎漆器及竹籐編共6種傳統工藝，並從明天起至12月15日，邀請相關9名工藝師輪流進駐，希望透過工藝師動態的技藝示範及解說過程，面對面與遊客互動交流，並舉辦各種免費工藝DIY手作體驗或講座活動。（編輯：李錫璋）1120214