小提琴家陳慕融攜手國台交 3月演出「狂飆莫札特」

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國立台灣交響樂團將與旅美小提琴家陳慕融（Robert Chen）（圖）合作，帶來全場莫札特音樂會的演出，要讓聽眾感受莫札特音樂的精彩魅力。（國台交提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月15日

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）國立台灣交響樂團將與旅美小提琴家陳慕融（Robert Chen）合作，帶來全場莫札特音樂會的演出，透過陳慕融的領奏，要讓聽眾感受莫札特音樂的精采魅力。

國台交今天發布新聞稿表示，陳慕融2022年應國台交之邀，赴歐洲音樂重鎮維也納、立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）及第二大城考納斯（Kaunas）演出，如同文化大使，與NTSO弦樂團將莫札特及舒伯特經典的維也納之聲帶到維也納及立陶宛，演出獲得廣大迴響，為台灣完成一次令人印象深刻的文化外交。

這次國台交再度邀約陳慕融返台，與國台交合作整場莫札特音樂會，曲目包括「小小晚間音樂」、「第四號小提琴協奏曲」、「第二十五號交響曲」及慢板（K.261）與迴旋曲（K.373）兩部小品，這些作品在莫札特的創作裡都佔有重要地位，尤其「小小晚間音樂」正是大家非常熟悉的「莫札特小夜曲」，人人都能哼出幾句。

國台交表示，這幾首莫札特風格不同的作品，將帶給觀眾從甜美到高潮迭起，強烈的戲劇性，讓樂迷感受莫札特作品的豐富層次。

「NTSO狂飆莫札特－陳慕融與國台交」音樂會將於3月18日在雲林表演廳、19日在台中國家歌劇院大劇院演出。（編輯：陳仁華）1120215