國家交響樂團疫後赴美巡演 首登甘迺迪中心

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（中央社記者趙靜瑜台北15日電）國家交響樂團（National Symphony Orchestra，NSO）4月將舉行COVID-19疫後首次國際巡演，將造訪美三大城舉辦四場音樂會，將首登古典樂界指標性場地甘迺迪表演藝術中心演出。

文化部今天發布新聞稿表示，由音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）領軍，NSO邀約台灣旅美小提琴家黃俊文攜手同台。這場音樂會由駐美國代表處台灣書院與華盛頓表演藝術協會（Washington Performing Arts, WPA）協力促成。

新聞資料表示，NSO美巡曲目以台灣作曲家陳可嘉作品「潮生潮落」開場，該曲為NSO、WPA及加州Muzik 3 Foundation Inc委託創作，這次將作世界首演。小提琴家黃俊文也將演奏布魯赫「蘇格蘭幻想曲」、其他曲目還包括孟德爾頌《芬加爾洞窟》序曲及德布西「海」等曲目。

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國家交響樂團成立於1986年，樂團團員集結優秀音樂家組成，歷經30多年的耕耘，NSO累積參與交響樂、室內樂、歌劇、舞蹈等多項跨界演出，無論是到美洲、歐洲及亞洲巡演，總會將重點聚焦「來自台灣的聲音」，聽見樂團樂音背後深厚在地的文化意涵。

NSO美國巡演行程將於4月14日在紐約林肯表演藝術中心（Lincoln Center）揭開序幕，並於芝加哥溫茲音樂廳（Wentz Concert Hall）畫下句點，目前各場次均已開始售票。詳情可上甘迺迪表演藝術中心活動網頁（https://www.kennedy-center.org/whats-on/explore-by-genre/classical-music/2022-2023/wpa-taiwan-philharmonic/）或國家交響樂團官網（https://npac-nso.org/zh/concerts/doc-ghfjm942rv）查詢。（編輯：李亨山）1120215