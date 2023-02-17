威尼斯影展VR獲獎作登台 「巴黎舞會」亞洲首演

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榮獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗大獎的沉浸式作品「巴黎舞會」，將以2023台灣國際藝術節首檔節目之姿登場，觀眾戴上頭盔後，首先能自行挑名牌舞會服裝，裝扮自己的虛擬化身，所有人都能在空間內自由移動。（兩廳院提供）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月17日

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（中央社記者葉冠吟台北17日電）榮獲2021年威尼斯影展最佳VR體驗大獎的沉浸式作品「巴黎舞會」將以台灣國際藝術節首檔節目之姿登場，在國家兩廳院實驗劇場進行亞洲首演，讓觀眾感受穿華服、參加歐洲派對虛擬體驗。

台灣國際藝術節主辦單位今天召開記者會，並提供資訊指出，「巴黎舞會」是知名西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的VR（虛擬實境）沉浸式體驗作品，每場由10名觀眾及2名專業舞者在實體場域中，共同作為主角表演。

觀眾戴上VR頭盔，首先能自行挑選由名牌香奈兒（CHANEL）設計的舞會服裝，裝扮自己的虛擬化身。展場所有人都能在空間內自由移動，跟隨故事女主角的愛情故事，踏上穿越不同宇宙的冒險旅程，穿梭豪華宴會廳、奇幻花園派對、巴黎歌舞俱樂部等虛擬空間。

身兼舞者、編舞者及導演身分的布蘭卡．李作品獲國際認同，曾與電影導演佩卓．阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）、電音團體傻瓜龐克（Daft Punk）、歌手保羅．麥卡尼（Paul McCartney）等合作，協助編舞。

布蘭卡．李今天也出席台灣記者會，介紹作品。面對科技日新月異發展，她指出，大眾不需要害怕科技，科技是能成為藝術家詮釋作品的新途徑，「中間雖然有挑戰，但都能讓我們創造出夢與更美好的未來」，期待觀眾能體驗到前所未有的感受。

會中，國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，兩廳院試圖重新定義「觀眾參與」，也希望藉由此次藝術節開幕作品「巴黎舞會」VR技術與肢體感官的整合，帶領觀眾體驗在虛擬世界中也能與他人共舞的趣味。

她指出，「期待這趟旅程能夠為台灣觀眾打開觀演間的界線，更看見表演藝術的更多可能性。」

主辦單位表示，這是「巴黎舞會」在歐洲巡演吸引數萬名觀眾後，首度推出華語版，在於國家兩廳院實驗劇場進行亞洲首演，從2月18日至3月4日共演出70場。（編輯：戴光育）1120217

知名西班牙編舞家布蘭卡．李（Blanca Li）的VR沉浸式體驗作品「巴黎舞會」將在台登場，每場由10名觀眾和2名專業舞者在實體場域中共同作為主角表演，將帶領觀眾體驗在虛擬世界中與他人共舞的趣味。（兩廳院提供、Gelee Lai攝影）中央社記者葉冠吟傳真 112年2月17日