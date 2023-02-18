八家將結合現代舞 台灣文化首度進軍尼斯嘉年華

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世界三大嘉年華、全球歷史最悠久的尼斯嘉年華於10至26日登場，台灣首度受邀進軍嘉年華，參與白天的鮮花遊行與晚間的夜光大遊行共5場遊行。台灣隊結合傳統家將團、現代舞者以及原住民族文化，手持國旗進場，吸引群眾目光。（台南應用科技大學提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月18日

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（中央社記者曾婷瑄巴黎17日專電）第150屆尼斯嘉年華登場，台灣首度受邀參加遊行，結合傳統家將團與現代舞者，展現台灣文化的多元面貌，獲極高關注與喝采。許多法國學子與藝術家交流後，都渴望有朝一日能探索台灣。

世界三大嘉年華、全球歷史最悠久的尼斯嘉年華於10至26日登場，台灣首度受邀進軍嘉年華，參與白天的鮮花遊行與晚間的夜光大遊行共5場遊行，並於當地不同博物館展演，向國際觀眾介紹台灣。

台南應用科技大學舞蹈系副教授、來自法國的國際舞者利亞曼科夫（Gleb Lyamenkoff），與亞洲盃花藝大賽冠軍得主李嘉偉、台灣豫劇小天后蕭揚玲、優質女聲吳岱晏、高雄地嶽殿吉勝堂家將團與南應大青年舞團攜手合作，透過當代的詮釋共同展現台灣傳統之美。

利亞曼科夫負責統籌這次巡演，並與法國各方對接，他向中央社表示，想在法國讓台灣文化得以呈現。

他說：「除了我的學生外，我還想呈現另一種在台灣遇見的美麗文化。對我來說，家將色彩鮮豔且非常神奇，所以我在台南努力尋找，直到有朋友提到高雄地嶽殿吉勝堂，一群渴望把家將文化帶上國際舞台的年輕人。」

利亞曼科夫在極短的準備時間內結合現代舞舞者與傳統家將，編排一套呈現台灣文化與故事的演出。然而，家將表演者有其專業，但卻不習慣在劇場框架或國際嘉年華中演出，他花了不少心思讓八家將更有舞台表現力，並請蕭揚玲協助進行肢體排練。

一年前來台任教的利亞曼科夫向記者說，「我知道台灣人真的很以國家為榮，想在遊行中揮舞國旗，所以我也將國旗融入嘉年華舞步中，呈現台灣的多元文化」。

觀眾反應非常熱烈，大家都驚豔於台灣的表演，紛紛拿出手機拍照攝影，也表示很開心能看到台灣文化、精神的展現；更有不少旅法台僑都特地前往支持，看到演出後甚至感動落淚。一位台灣女士告訴利亞曼科夫，「看到你們的演出，我真的很為台灣文化感到很驕傲」。

此次巡演過程中遇到各種問題，其中之一也是法國11日、16日的兩次反退休制度改革大罷工，火車票、旅館全部要重訂，交流機構也緊急幫忙改場地。

不過利亞曼科夫坦言，最大的挑戰還是如何在行政、資源或是舞步編排上連結不同背景的藝術家，展現出一加一大於二的力量。

「我告訴他們，團隊不是要單獨呈現南應大、高雄廟宇或台灣花卉藝術，而是呈現整體台灣人的文化」。利亞曼科夫也要求舞者們在遊行時要感受彼此、緊密連結、展現力量，不能各行其是。

除尼斯嘉年華外，與法國學子的文化交流也是出訪重點。團隊在法國進行為期14天的跨國文化交流，與里昂的國家舞蹈中心（CND）、尼斯高階專業舞蹈訓練中心（CFPESD）、盧昂音樂學院等教育機構透過面對面的教育座談與工作坊交流。

台灣表演者也在法國學生以及校方提供場地的熱情協助下，讓演出更加協調；音樂學院學生更自告奮勇把台灣學生寫的歌詞翻譯成法文。

利亞曼科夫告訴中央社，法國學生非常喜歡團隊的演出，氣氛熱烈，「他們都說從表演中了解台灣。有人說曾去過台灣，但卻沒在台北看過這樣的文化，『是很驚喜的發現』；沒來過的人則表示現在很想探索台灣」。

在學校交流的提問中，學生都很好奇台灣，問了非常多問題，渴望更了解台灣。利亞曼科夫表示，此行很重要的是向法國10到23歲的年輕世代展現不同的台灣面貌。

目前已有數間法國學校與編舞家因喜愛台灣團隊的演出伸出橄欖枝，邀請台灣團隊再訪，希望展開長期合作。

利亞曼科夫說，「儘管過程面臨不少挑戰，台灣團隊仍是帶來高水準演出，我為台灣人感到驕傲」。

最後，他向記者說道：「這真的是一趟很棒的發現之旅，對於台灣藝術家如此，對於發現台灣文化的嘉年華觀眾也是如此。作為一個外國人，他們卻仍信任並把計畫交給我，真的很感謝台灣人。每年台灣都能受邀參與尼斯嘉年華，這是我的夢想。」

尼斯嘉年華最遠可以追溯至13世紀，但當時僅限貴族參加，已連續舉辦8個世紀，被聯合國教科文組織列入非物質世界文化遺產。2023年恰逢尼斯嘉年華第150屆的活動盛會，主辦單位以「世界寶藏之王」（King Of The World’s Treasures）為主題，述說嘉年華盛會之後將一掃陰霾，世人準備迎接新王與寶藏的降臨，開始豐饒的春天。（編輯：周永捷）1120218

尼斯嘉年華中，鮮花遊行是重頭戲。亞洲盃花藝大賽冠軍得主李嘉偉利用鮮花設計媽祖（左1），以「火中鳳凰」具象化台灣人特性。左2則為設計師結合千里眼與順風耳形象所創的千順將軍。（台南應用科技大學提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月18日

八家將是台灣珍貴傳統文化，高雄地嶽殿吉勝堂演出獲嘉年華參與者高度矚目。儘管外型威嚴霸氣，仍吸引現場許多孩童喜愛，爭相合照。（台南應用科技大學提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月18日

台南應用科技大學舞蹈系學生的體態和演出與家將團形成鮮明的對比與互補。舞者帶著美麗微笑與現場觀眾互動。（台南應用科技大學提供）中央社記者曾婷瑄巴黎傳真 112年2月18日