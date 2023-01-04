北一女擔綱迪士尼樂園遊行 國旗飄揚小小世界

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（中央社記者林宏翰洛杉磯3日專電）加州迪士尼樂園今天迎接一支客座的台灣隊伍。北一女樂儀旗隊不只代表國家，今天身兼主題樂園一份子，帶著國旗，沿路接受遊客喝采。

這是北一女樂儀旗隊美國行最後一站演出，面對攝氏10度低溫、天空又不斷飄雨，127名學生與師長帶著歡樂心情，踏上樂園最熱鬧的小鎮大街（Main Street）一路走到小小世界。

在迪士尼演出是眾多美國學校行進樂隊（marching band）的夢想。迪士尼向來接受全美各地的行進樂隊報名，經過審核評比，園方同意才能在園區內演出，成為樂園節目之一。

因為北一女樂儀旗隊是今年玫瑰花車遊行（Rose Parade）演出團隊，實力受大會肯定，因此今天參加迪士尼遊行不必經過任何試演。服裝、旗幟獲得完全尊重，掌旗官手中及隊員衣袖上的中華民國國旗都能亮相。

既然是樂園演出一部分，北一女學生們今天與米老鼠或公主演員一樣，必須遵守園方對表演者的規定。例如進入後台整裝之後，演出之外其他時間不能穿著表演服裝走在園區內。

前一天剛完成玫瑰花車遊行的重要任務，一百多名學生今天帶著較輕鬆的心情進入迪士尼，唯一難題是天氣。

加州迪士尼所在城市安那罕（Anaheim）今天飄雨，演出前雨勢不小，園方一度考慮取消表演。提早進入園區準備的學生們提心吊膽，深怕錯過難得機會，所幸最後遊行照常出發，學生如願完成演出。

學生全員上陣，拿出跟昨天玫瑰花車遊行規格一樣的演出，不一樣的是，這次陪同出訪的校長陳智源與多名師長也一同走完這趟10多分鐘遊行，體會美國觀眾的熱情。

遊行途中，不少遊客因為看了玫瑰花車遊行，興奮認出北一女，喝采連連；也有台灣遊客，驚喜發現北一女現身迪士尼，從紀念品店衝到街上，大喊「北一女加油」。

迪士尼演出之後，北一女團隊這趟9天的美國行即將劃上句點，於美國西岸時間1月4日晚間搭機返台。 他們此行先後參加樂隊嘉年華（Bandfest）、玫瑰花車遊行（Rose Parade）以及今天的迪士尼遊行。（編輯：高照芬）1120104