北一女舉國旗登玫瑰花車遊行 美媒讚態度專業掉槍臨危不亂[影]

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（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）由總統蔡英文親授的中華民國國旗帶頭，北一女樂儀旗隊今天登上玫瑰花車遊行，沿路75萬名觀眾熱情歡呼，參與的學生在終點受訪說「大家辛苦了，我覺得我們很棒」。

元月2日清晨，攝氏6度低溫下，兩架美軍B-1B轟炸機劃破南加州的天空，震耳欲聾的引擎聲宣告134屆玫瑰花車遊行出發。今年有39座大型花車、21支行進樂隊和16支馬術隊共76個團體參與演出

北一女樂儀旗隊是少數6支國際隊伍之一，安排在第58順位出發，上午9時20分（台灣時間3日凌晨1時20分）通過主看台，響起一片掌聲，看台上明顯聽到有觀眾大喊「台灣加油！」（Go! Taiwan!）

洛杉磯新聞台KTLA全程直播，評論員稱讚女孩們的專業表現。尤其是突破萬難，總算站上遊行行列，參與玫瑰花車遊行134年的歷史，「他們應該為自己感到驕傲」。

北一女玫瑰花車遊行約自1小時22分32秒處開始。影片來源：KTLA 5

隊伍進入主舞台前有一個難度頗高的轉角，北一女125人隊伍一邊變換隊形，順利轉彎，獲得觀眾掌聲。經過主舞台時，樂隊保持向前行進，一邊把頭轉向看台演奏，這個動作也獲得電視評論的讚賞。

「太漂亮了，這是經過充分訓練，事先排練好，每個人要抓好時間一起轉頭。」除了稱讚北一女訓練精實，評論員還大讚學生的專業態度。

儀隊一名同學不慎掉槍，但她臨危不亂，迅速恢復演出並且保持笑容。電視評論員說：「復原得很棒，我們剛剛看到一個年輕女士不小心失誤，但沒有關係，她很專業，她保持冷靜，看得出他們訓練有素。」

大會司儀稱北一女來自中華民國台灣的台北市，電視轉播與當地媒體多直接叫台灣。看台上，駐洛杉磯辦事處長黃敏境與多名北一女校友手拿中華民國國旗助陣。

北一女中樂儀旗隊2日代表台灣參加美國2023年元旦的玫瑰花車遊行，電視轉播評論員稱讚，學生就算失誤仍然保持笑容，具有專業態度。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

儀隊邱若安在終點受訪的時候說，印象最深的是途中聽到台灣人喊「北一女加油！」樂隊倪沁葳說，最感動的是「現場聽到有人大喊台灣，看到有人揮舞國旗，真正感受這次活動讓世界看到台灣」。

旗隊陳恩瑄說，參與這次演出最不一樣的是，整路下來道路兩旁的觀眾一直不斷尖叫、歡呼、揮手、打招呼，這是在台灣比較難體驗到的，「我在隊伍的後面，感覺到大家今天都很快樂、很開心的感覺」。

邱若安也說，儀隊每做完一套槍法，會向路旁的觀眾揮手，她每次都得到非常熱烈的回應，讓她非常感動。倪沁葳說，跟觀眾互動有一股很神奇的力量，快要撐不下去的時候又有前進的動力。

倪沁葳感謝各方的贊助、師長與後援會的努力，才讓北一女這一次暌違18年重返玫瑰花車遊行順利成行。邱若安則想要向所有樂儀旗隊的同學們說：「大家都辛苦了，我覺得我們很棒。」

第134屆玫瑰花車遊行（Rose Parade）隊伍美國西岸時間今天上午8時從洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）出發，遊行路線約9公里。（編輯：郭中翰）1120103

北一女中樂儀旗隊代表台灣參加美國玫瑰花車遊行，2日掌旗手舉著總統蔡英文親授的中華民國國旗，帶領隊伍進場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

北一女中樂儀旗隊2日代表台灣參加美國2023年元旦的玫瑰花車遊行，中華民國國旗在現場觀眾前迎風飄揚。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日