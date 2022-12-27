北一女樂儀旗隊赴美演出 學生帶課本講義備考

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北一女樂儀旗隊27日搭機赴美，將參與在加州登場的玫瑰花車大遊行。為能銜接返台後的期末考及學測，樂隊隊長簡宜珊受訪表示，每個隊員都有帶上講義、課本，還請老師在上課時錄音，供隊員在練習之餘、通勤或在飯店休息時能複習備考。中央社記者吳睿騏桃園機場攝 111年12月27日

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（中央社記者吳睿騏桃園機場27日電）北一女樂儀旗隊今晚搭機出發赴美，受邀參與在加州登場的2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。隊員們表示，除加強體能鍛鍊，還帶了課本講義赴美，為國爭光之餘也為課業作好準備。

北一女校長陳智源接受媒體聯訪表示，127名學生、10名師長今晚啟程赴美，此行主要活動有3場，第1場於當地時間12月30日在社區大學表演，也跟當地行進管樂團交流。第2場是1月2日的玫瑰花車大遊行，第3場在1月3日將參與美國迪士尼樂園10分鐘遊行表演。

陳智源說，除了基本表演操練外，因為遊行長約9公里，背著較重的樂器同時行進表演，所以從暑假開始，隊員們就有計畫的訓練，上週六也在自由廣場周圍走了2個多小時，模擬9公里的遊行演出路程。

陳智源指出，為了可以銜接返台後的期末考及學測，學生在出訪前有跟各科老師了解課程進度，同行也有數學、物理等老師供詢問學習，基本上，學生平時參加樂儀旗隊訓練就必須做好課業管理，這也是北一女學生的特質。

陳智源表示，另外，此行較特別的是，有部分高3學生跟著出訪，因為隊員們認為，能夠代表國家到美國進行國民外交是很難得的機會，所以會一邊準備學測，並和樂儀旗隊所有成員一起完成這個有意義的演出任務。

樂隊指揮簡宜珊表示，每個隊員都有帶上講義、課本，還請老師在上課時錄音，供隊員在練習之餘、通勤或飯店休息時複習備考。為了替遊行做準備，隊員們從暑假開始訓練體力，從每週20分鐘到後面的120分鐘，就是希望呈現出最好的演出。

北一女樂儀旗隊成立至今63年，如今是睽違18年後再度獲得主辦單位邀約，參加2023帕莎蒂娜玫瑰花車遊行。總統蔡英文11月曾於總統府內授旗北一女樂儀旗隊，感謝學生將以演出讓世界看見台灣。（編輯：郭諭儒）1111227