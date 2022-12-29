北一女樂儀旗隊在美排練 玫瑰花車遊行音樂總監讚嘆

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（中央社記者林宏翰洛杉磯28日專電）北一女樂儀旗隊百人團隊經11小時、上萬公里飛行，今天在美國加州的高中首次排練。大會音樂總監、高中樂隊教練大為讚賞；學生受訪喊「盡情演出，不留遺憾」。

帶著總統蔡英文、台北市長柯文哲分別親授的中華民國國旗、台北市旗，人人背著總統府贈送的背包，台北市第一女子高級中學樂儀旗隊127名學生今天踏上洛杉磯近郊的阿凱迪亞（Arcadia）高中運動場，為在美國一系列演出而排練。

北一女樂儀旗隊此行重頭戲是元月2日在巴沙迪納（Pasadena）舉行的玫瑰花車遊行（Rose Parade）。這場遊行有134年歷史，每年是全美轉播的元旦盛會。

參與遊行的近百個團體中，北一女是少數國際團體，今年除了台灣以外，僅日本、兩支拉丁美洲與一支歐洲團體。屆時學生們衣袖上的國旗臂章與從台灣空運而來的大型國旗都將在觀眾面前展開。

北一女樂儀旗隊赴美國參加2023年玫瑰花車遊行，28日在當地排練，學生衣袖上帶著中華民國國旗。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月29日

駐洛杉磯辦事處長黃敏境與數十名僑胞今天在看台上觀賞北一女學生練習。黃敏境表示，遊行當天辦事處準備小國旗現場發放，歡迎僑胞帶著國旗，為這支來自台灣的美麗團隊打氣。

玫瑰花車遊行音樂總監史威格蒂（Ellen Swagerty）看完北一女完整演出後，向中央社記者讚嘆：「我的天啊，這真的是一支優秀的隊伍。」

史威格蒂指出，大會每年從世界各地申請隊伍中，精選出優秀團隊參與遊行。今年雙十國慶風靡台灣的日本橘高校樂隊曾在2018年參加。北一女先前曾受邀，但因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延到這次新年。

史威格蒂說，北一女表演中，儀隊和旗隊是一大特色，美國的行進樂隊表演比較少見這麼大陣仗儀隊和旗隊陣容；大會很高興邀請到北一女參加遊行，讓玫瑰花車遊行更加國際化。

曾多次率隊參加玫瑰花車遊行的阿凱迪亞高中管樂隊總教練薛瑞爾（Kevin Sherrill）從專業的角度向中央社分享看了北一女演出後的評論。

北一女樂儀旗隊赴美國參加2023年玫瑰花車遊行，總統蔡英文親授的國旗空運赴美，即將在遊行登場。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月29日

薛瑞爾說：「樂隊演奏很動聽，儀隊與旗隊的動作精準到位，可以感覺他們經過高強度的訓練，才華洋溢，費了很多時間，一切都為了這個週末，我們期待到時候他們可以拿出最好的一面。」

薛瑞爾說，遊行最大難度是全長9公里，參加團隊在這之前要儲備好足夠的耐力，一次又一次不斷訓練，活動當天就能盡情享受每一刻。

擔任總領隊的北一女校長陳智源受訪被問到「會不會擔心學生體力」，他自豪說：「我們一女中樂儀旗這一點是完全不用擔心的，因為他們平常的訓練非常精實，每個人都是磨過來的。」

薛瑞爾分享，對高中樂隊而言，受邀參加玫瑰花車遊行是莫大的榮耀。因為大會邀請的隊伍不多，競爭者來自世界各地，能夠入選是很好的機會，跟來自世界各地的同好交朋友。

北一女樂儀旗隊赴美國參加2023年玫瑰花車遊行，28日在洛杉磯近郊一處高中練習，儀隊的拋槍演出令在場的大會音樂總監印象深刻。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 111年12月29日

參與儀隊的高二學生蕭維禛向記者表示，同學們經過長時間的練習，期待這次演出「展現最好的一面，不留遺憾」。旗隊路紹彤分享，先前在疫情影響下，學姐們失去出國演出的機會，同學們意想不到這次能夠出國，大家都很珍惜。

樂隊鍾欣倫說：「對我而言，這是在國際的舞台上演出，讓很多人都可以看見台灣，所以我們很珍惜這個機會。」

看台上，一群穿著綠色制服的北一女學姐到場為「小綠綠」加油。雖然畢業數十年，曾是儀隊創隊隊員之一的梁蘭蓁向記者分享，在青春年華參加儀隊學到一生受用的經歷。

梁蘭蓁說，儘管訓練非常辛苦，但那段日子非常快樂，因為在演出的時候總是熱血沸騰；同時每個隊員為了兼顧學業，人人都學到高明的時間管理技巧，以及一生受用的團隊精神。

有別於元月2日全長9公里的行進遊行演出，北一女團隊12月30日將參與當地的樂儀旗隊嘉年華（Bandfest），與來自全美各地的入選團隊大會師，在固定場地呈現圖形變化的演出。元月3日另有一場在迪士尼樂園的遊行演出。（編輯：郭中翰）1111229