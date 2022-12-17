北一女前進美國玫瑰花車遊行 面臨10度以下低溫

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美國元旦盛會，加州巴沙迪納（Pasadena）的玫瑰花車遊行（Rose Parade）經常在低溫中舉行，觀眾穿厚重衣服、裹著毛毯觀賞。攝於2022年1月1日。中央社記者林宏翰洛杉磯 111年12月17日

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（中央社記者林宏翰洛杉磯16日專電）美國元旦盛會，2023年玫瑰花車遊行將有一支台灣隊登場。北一女樂儀旗隊125人將在1月2日清晨踏上遊行路線，根據預報當天氣溫在攝氏10度以下。

洛杉磯近郊巴沙迪納（Pasadena）的玫瑰花車遊行（Rose Parade）邁入第134屆。這項活動是美國元旦的重要盛會，除了全美轉播，每年吸引數十萬觀眾到場。

今年活動安排在1月2日舉行，因為1月1日適逢星期天，大會從100多年前就立下避開星期天的傳統。1月2日早晨有大型花車、樂儀旗隊、馬術隊的遊行，下午是一場賓州州立大學對上猶他大學的美式足球賽。

巴沙迪納市長高爾多（Victor Gordo）與主辦單位15日舉行記者會，說明這次活動的安全規定，也提醒參加的民眾要注意保暖。根據預報，當天早晨溫度在攝氏10度以下。

按照往例，前一天晚上10時開始，遊行路線科羅拉多大道（Colorado Boulevard）進入交通管制，沿路都有民眾搭帳棚，搬來棉被，自備座椅甚至床墊，徹夜露宿只為了搶占最佳位置。

主辦單位與官員提醒民眾多穿衣物保暖之外，也要求注意生火取暖時的安全，過去經常發生餘燼傷人的意外。

2022年初的玫瑰花車遊行是COVID-19疫情以來首次恢復辦理，規定觀眾戴口罩、出示陰性證明；約2週後的2023年玫瑰花車遊行，則僅是「建議」戴口罩，沒有強制的防疫規定。

加州解除口罩令超過1年，可以預料，到時候北一女樂儀旗隊踏上遊行路線時，道路兩旁觀眾大多數都沒戴口罩。

華航參加這個活動多年，曾28次獲得國際花車獎，但本屆因故沒有參加，來自台北市立第一女子高級中學的樂儀旗隊接棒，成為本屆玫瑰花車遊行的唯一台灣代表。

根據大會提供的資料，北一女樂儀旗隊共有125人參與演出，樂隊51人、儀隊和旗隊74人，其中銅管樂器25人、木管樂器17人、打擊樂器9人。

這是北一女歷年來第3次參加玫瑰花車遊行，過去在1996年、2005年曾經參與，這次是暌違18年再度登場。（編輯：高照芬）1111217