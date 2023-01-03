北一女玫瑰花車遊行幕後秘辛 隊長手拿雨傘支架

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

北一女樂儀旗隊代表台灣參加美國玫瑰花車遊行，為了配合大會安全規，儀隊隊長手中的指揮刀換成了雨傘支架改裝的道具。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林宏翰洛杉磯2日專電）北一女樂儀旗隊代表台灣在美國玫瑰花車遊行演出，克服重重考驗。校友梁蘭蓁出力，花兩個星期力爭才獲准國旗亮相；隊長手中指揮刀為配合大會安全規定，竟是雨傘改裝。

北一女樂儀旗隊在1996年、2005年及今年共三度參與玫瑰花車遊行，儀隊創隊成員之一的旅美校友梁蘭蓁扮演幕後推手。雖然年過七十，但她今天陪著17、18歲的學妹們，一起徒步走過9公里路程，還一路向觀眾討歡呼，幫學妹炒熱氣氛。

校方人士透露，北一女18年前演出，獨特的軍儀風格得到很大的迴響，讓大會留下深刻印象，然而時隔18年能再度受邀，除了北一女招牌響亮，僑胞梁蘭蓁長期與大會保持聯繫，建立良好關係，才是最重要的功臣。

梁蘭蓁居中聯繫，負責所有遞交大會的文書工作，幾天前北一女隊伍在當地的首次排練，大會音樂總監史威格蒂（Ellen Swagerty）親自到場，在看台上與梁蘭蓁緊密交談，可見兩人好交情。

在遊行終點處接受訪問，梁蘭蓁談到自2005年以來，一直持續與大會聯繫，爭取讓學妹再站上玫瑰花車遊行的心情。

她說：「這樣一場70萬人現場參與的活動，這麼多人在現場大聲歡呼，為我們鼓勵拍手，加上電視轉播到全世界，我相信這是學妹們終生難忘的回憶，對我而言，能夠跟著他們一起走，也是創造我生命中另一個快樂的回憶。」

這次北一女能夠成行，克服重重考驗，其中代表台灣的中華民國國旗能夠亮相就費了一番功夫。

北一女中樂儀旗隊125名學生代表台灣參加美國加州的玫瑰花車遊行，獲得現場觀眾熱烈歡迎。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

校友梁蘭蓁（後方黑衣者）居中聯繫，是北一女樂儀旗隊參加玫瑰花車遊行的幕後推手。她2日陪同學妹走完全程。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

梁蘭蓁說，2005年北一女舉國旗遊行沒問題，但這次大會出現不同的聲音，在北一女校長陳智源的堅持下，她與大會交涉兩個多星期，才成功讓國旗出現在這次的玫瑰花車遊行。

除了學姐大力爭取，學妹更是爭氣，面對大會臨時出的難題照樣能夠一一克服。

北一女上個夏天接受邀請，馬上展開密集訓練，但隨著時間逼近，才發現大會不允許平常使用的儀隊表演槍，因為槍枝細節較逼真，違反大會關於武器表演的規定，後來發現儀隊隊長展示軍禮的指揮刀也不過關。

儀隊緊急找來2005年曾經用過的大批木槍，重新刷上白色油漆，劃上綠線以及玫瑰圖案，把槍枝元素減到最低才得到大會的點頭。

至於儀隊隊長的指揮刀，大會規定不准金屬材質，儀隊一度找來木刀代替，但因為外型仍像刀械，大會仍然不給過關。最後北一女學生發揮創意，用雨傘中間支撐的骨架，加上膠帶改裝，才獲得大會首肯。

梁蘭蓁笑說，儀隊隊長拿雨傘揮舞，讓她想起迪士尼電影「歡樂滿人間」（Mary Poppins）片段。

北一女玫瑰花車遊行約自1小時22分32秒處開始。影片來源：KTLA 5

北一女樂儀旗隊代表台灣參加美國玫瑰花車遊行，為配合大會安全規定，無法使用平時練習的表演槍，改用較無槍枝細節的木槍。圖為儀隊12月30日在另一場合使用表演槍。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日

北一女儀隊3天前在行進樂隊嘉年華的固定場地表演，拋槍、特技樣樣來，但今天玫瑰花車遊行，槍法簡化，省去許多高難度的拋槍技術，最主要的原因就是遊行木槍與平常熟悉的表演槍重量不一樣，為避免失誤只好更改內容。

儀隊教練戴鴻堯表示，如果使用的是平常學生熟悉的表演槍，各種難度的拋槍動作一定沒問題，但因為學生改練木槍時間不多，高難度動作只好減少。

戴鴻堯表示，玫瑰花車遊行最大的挑戰是「耐力」，全長將近10公里的路程，2個小時不斷動作，同學們校內練習之外，還到中正紀念堂走了好幾趟等距離的路程，「我們穿休閒鞋走都覺得很吃力，更何況他們穿馬靴」。

資深學姐梁蘭蓁懂得學妹練習辛苦，遊行過程中鼓勵學生展現自我、享受觀眾掌聲，她與另一名校友張怡平共同出資2萬美元，為每個學生買下迪士尼樂園門票，讓他們在返台面對課業之前能好好玩一玩。（編輯：高照芬）1120103

北一女樂儀旗隊代表台灣參加美國玫瑰花車遊行，為配合大會安全規定，無法使用平時練習的指揮刀。圖為12月30日儀隊隊長在另一場合使用指揮刀。中央社記者林宏翰洛杉磯攝 112年1月3日