台灣戰後建築奧秘 新北市圖展貝聿銘等大師手稿

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北市立圖書館推「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」，可看見知名建築家王大閎設計國父紀念館、貝聿銘設計東海大學路思義教堂等大師手稿，更可一窺二戰後台灣建築多元發展。

新北市立圖書館今天發布新聞稿，館長王錦華說，台灣現代建築在二次大戰後有了相當大的轉變，不同文化衝撞也形成難能可貴的多元發展，不僅是台灣建築發展最特殊的一個階段，也具有歷史意義。

新北市立圖書館表示，即日起到4月13日在總館3樓展出「臺灣戰後經典手繪施工圖建築展」，包括有「建築詩人」美譽的已故建築家王大閎設計國父紀念館，國際知名建築師貝聿銘設計的東海大學路思義教堂；日本建築師丹下健三設計八里聖心女中等手繪施工圖。

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除此之外，還有華人近代建築史上最具傳奇性的建築師張肇康、台灣本土建築大師陳仁和、曾參與總統府修復設計的李重耀、打造台東縣議會舊址的呂阿玉等人的手繪作品，民眾透過建築師細膩的圖面製作，對戰後建築設計思維將有更深入認識。

新北市立圖書館說，2月25日與3月5日上午11時有專業建築師導覽；3月5日還有「台灣戰後教會建築的圖說與建造」建築講座，民眾可到場感受台灣戰後第一代建築作品所展現的現代主義風格與人文精神。（編輯：陳清芳）1120221