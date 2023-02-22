同一週指揮台灣兩公立樂團 莊東杰全力以赴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣指揮莊東杰（圖）目前擔任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監和樂團駐地音樂廳「魯爾安妮莉絲．布勞斯特音樂論壇」（Anneliese Brost Musikforum Ruhr）藝術總監，這次返台，他將在一週內客席台北市立交響樂團與國立台灣交響樂團，曲目截然不同，他表示會全力以赴。（莊東杰提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年2月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙靜瑜台北22日電）一下飛機聞到潮濕的味道，知名台灣旅德指揮莊東杰就知道他回到家了。應台北市立交響樂團與國立台灣交響樂團之邀，莊東杰一週內將指揮雙團，他說曲目截然不同，會全力以赴。

莊東杰目前擔任德國波鴻交響樂團（Bochumer Symphoniker）音樂總監和樂團駐地音樂廳「魯爾安妮莉絲．布勞斯特音樂論壇」（Anneliese Brost Musikforum Ruhr）藝術總監，剛獲得全團投票通過續約第二任音樂總監。莊東杰接受中央社記者專訪時表示，有這樣的歐洲起步，他覺得很「幸福」。

莊東杰說，波鴻人口大約40萬人左右，是一個不算大的城市，但樂團與音樂廳的文化預算就是德國A級劇院的預算，非常寬裕，這讓他提出的新樂季規劃都能實現；這座城市的愛樂人口也相當多，「我們音樂廳1000個座位，但每年有3000人買年度樂季套票，有這樣的基礎可以實現很多音樂計畫。」

成為台灣少見可以默許在一週內指揮兩大團的指揮，莊東杰也覺得不可思議。由於國台交的音樂會在嘉義跟霧峰，北市交的音樂會在台北，莊東杰表示，可能是因為樂迷的結構完全不同，不會互相影響所致。莊東杰說，兩團的音樂會曲目各有特色，樂迷可以從這兩套曲目中領略古典音樂的喜怒哀樂。

其中國台交音樂會「悲愴中的暖流—莊東杰，葉明和與國台交」將於2月25日在嘉義市政府文化局音樂廳、26日在國立台灣交響樂團演奏廳演出，莊東杰將與樂團帶來柴可夫斯基最後一首交響曲「悲愴」以及韋伯的「第二號單簧管協奏曲」，獨奏家為葉明和。

莊東杰表示，「悲愴」是他非常喜歡的交響曲之一，「這首曲子在寫完後9天，柴可夫斯基溘然逝世，留給後世無限感傷。」莊東杰說，柴可夫斯基是同志的傾向，但卻無法對外訴說，「他在這首樂曲的『第二樂章』寫下了五拍子的華爾滋音樂，隱喻著這是一個永遠都不該被跳的華爾滋。」

莊東杰說，柴可夫斯基一輩子最會做的音樂就是華爾滋，「他曾經寫下文字訴說自己只能在舞池一角暗自悲傷，看著舞池內儷影雙雙翩然起舞，因為同性戀在當時不被接受。」樂曲最後以小聲作結，「結束前30秒還可以聽見很多重音，最後結束還有低音提琴的撥弦，彷彿他在死前仍能聽見的心跳聲。」

北市交「莊東杰、多爾與TSO」音樂會將於3月3日在台北中山堂中正廳演出，莊東杰安排獲得柏林愛樂阿巴多獎的作曲家申東勳創作的「卡夫卡的夢」、理查．史特勞斯「降E大調第二號法國號協奏曲」以及布拉姆斯「D大調第二號交響曲」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

莊東杰特別希望樂迷可以注意申東勳的作品，「這首作品已經被我帶去很多地方巡演，申東勳創作節奏精準，難得的是他非常會寫旋律，最後第三樂章更表現出他擅長的配器功力，就像法國音樂般繽紛，很想推薦給台灣樂迷。」

理查．史特勞斯「降E大調第二號法國號協奏曲」則是法國號神曲，莊東杰說，這首樂曲又難又好聽，這次與柏林愛樂法國號首席史蒂凡．多爾（Stefan Dohr）合作，更是一絕。下半場的布拉姆斯則是他在波鴻交響樂團這個樂季的重點演出音樂家，歡迎樂迷親身體驗。（編輯：張雅淨）1120222