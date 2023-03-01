俄羅斯女高音訪台演出取消 國表藝：避免困擾觀眾與社會

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（中央社記者趙靜瑜台北1日電）NSO國家交響樂團邀請俄羅斯女高音安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）來台，引發贊成與反對聲浪，昨天緊急取消3月5日音樂會。國家表演藝術中心表示，避免對觀眾與社會造成困擾。

國表藝今天發表聲明表示，任何演出或展演活動的辦理，都是希望觀眾能夠在愉悅和沒有心理負擔的狀況下來觀賞演出。NSO國家交響樂團這一檔演出雖然原已排定演出在即，但對於國內外近期情勢發展仍需有所考量，做成取消演出決定，希望能避免對觀眾和社會造成影響困擾。

俄羅斯女高音先支持祖國後譴責戰爭，訪台演出聲浪兩極，NSO國家交響樂團昨天宣布取消音樂會。國表藝表示，樂團演出節目授權音樂總監準．馬寇爾做成決定，取消演出事考量多方看法權衡整體，

國表藝表示，NSO音樂總監準．馬寇爾充分了解台灣近期狀況，決定為避免對觀眾造成困擾後取消。

音樂會取消之後引發各種議論，有藝術經紀公司代表私下對中央社記者表示，如果已經發給女高音安娜涅翠布柯演出證，就是已經知道狀況並同意，臨時取消演出實在不妥。

研究行政法人的學者則私下表示，在法律上，文化部的確是國家表演藝術中心的監督機關，但實質上，行政法人就是公務機關，不管自籌了多少錢，都是廣義公務機關。這也顯現了NSO國家交響樂團的困境。

學者表示，音樂總監心裡的「公共任務」只有「把節目做好」，但如果是廣義的公務機關，要考量的就不僅是「把節目做好」，還有其他面向。（編輯：李亨山）1120301