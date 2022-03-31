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俄羅斯入侵烏克蘭
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俄羅斯入侵烏克蘭30/300

俄女高音安娜涅翠布柯譴責戰爭 與蒲亭劃清界線

2022/3/31 08:13（3/31 08:54 更新）
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俄羅斯當紅女高音安娜涅翠布柯（前）30日首度譴責俄國對烏克蘭發動的戰爭，並試圖與俄國總統蒲亭劃清界線。（圖取自facebook.com/annanetrebko）
俄羅斯當紅女高音安娜涅翠布柯（前）30日首度譴責俄國對烏克蘭發動的戰爭，並試圖與俄國總統蒲亭劃清界線。（圖取自facebook.com/annanetrebko）
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（中央社記者林育立柏林30日專電）俄國當紅女高音安娜涅翠布柯遲遲沒有對俄羅斯入侵烏克蘭表態，遭古典樂壇封殺，她今天首度譴責戰爭，並試圖與俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）劃清界線。

安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）是古典樂壇炙手可熱的女高音。針對俄軍入侵烏克蘭，她沒有批評發動戰爭的蒲亭，僅強調自己不是政治人物，「希望戰爭停止」，立場含糊受到龐大的輿論壓力。

慕尼黑巴伐利亞國立歌劇院（Bayerische Staatsoper）、紐約大都會歌劇院（Metropolitan Opera）等大劇院紛紛取消她的演出，柏林的經紀公司與她解約，德意志留聲機公司（Deutsche Grammophon）也不再製作她的唱片，演出生涯可能從此中斷。

涅翠布柯今天透過柏林的律師發表聲明，「堅決譴責」對烏克蘭發動的戰爭，強調自己不是黨員、也與俄國領導人沒有關係。

她強調，一生只與蒲亭見過幾次面，主要是在頒獎和奧運揭幕等場合，而且從未從俄國官方獲得任何財物支持。

涅翠布柯平時住在奧地利，她說，她愛自己的故鄉俄羅斯，對自己過去的行為和發言被誤解感到遺憾。

安娜涅翠布柯一向被視為是親蒲亭的藝術家，蒲亭競選總統時曾為他站台，去年克里姆林宮並舉辦盛大的音樂會，慶祝她50歲生日。（編輯：郭中翰）1110331

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