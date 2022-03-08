反對侵烏 義舞者辭莫斯科大劇院芭蕾舞團首席

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（中央社米蘭7日綜合外電報導）不滿俄羅斯入侵烏克蘭，義大利舞者提希（Jacopo Tissi）今天表示將辭去莫斯科大劇院芭蕾舞團（Bolshoi Ballet）首席舞者一職。義大利文化部長稱這是勇敢且崇高的選擇。

路透社報導，提希在照片分享平台Instagram發文說：「突如其來的局勢變化讓我震驚不已，老實說，我覺得我無法持續在莫斯科跳舞了。」

27歲的提希又說：「沒有戰爭是有正當理由的，絕對沒有。我會一直反對所有形式的暴力。」

聖彼得堡的馬林斯基劇院（Mariinsky Theatre）英國籍首席舞者派瑞許（Xander Parish）也在Instagram上宣布自己將離開俄羅斯。

他說：「我對烏克蘭人深感同情。」

義大利文化部長佛蘭契斯奇尼（Dario Franceschini）稱提希辭去首席舞者是「勇敢且崇高的選擇」。

上個月，俄羅斯指揮家葛濟夫（Valery Gergiev）因為沒有公開譴責俄羅斯入侵烏克蘭，遭義大利史卡拉歌劇院 （La Scala Opera House）與慕尼黑愛樂樂團（Munich Philharmonic Orchestra）開除。（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）1110308