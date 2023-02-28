俄羅斯女高音先支持祖國後譴責戰爭 訪台演出聲浪兩極

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）俄羅斯女高音安娜涅翠布柯將於3月5日訪台舉行音樂會，俄烏戰爭初起時她曾發言支持祖國，但隨後發布聲明表示譴責戰爭，和烏克蘭人民站在一起，不過已引起支持、反對兩極聲浪。

NSO國家交響樂團在臉書公布涅翠布柯（Anna Netrebko）訪台消息，底下留言正反都有，有網友發文表示，涅翠布柯是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的朋友，還可以自由來到台灣表演並賺錢，「雖然她的演出在歐洲和美國的一些地方被取消，但她在我們親愛的台灣找到了她的舞台」、「國家交響樂團不應該與蒲亭的種族滅絕和擴張主義戰爭連結」。

但也有網友表示，「歡迎知名女高音涅翠布柯來台演出，台灣與日本都是民主社會，觀眾可以決定買票與否。」

邀請涅翠布柯訪台的NSO表示，涅翠布柯已在2022年3月發表聲明表示不支持戰爭。聲明稿提及，「我明確譴責對烏克蘭的戰爭，我的心與這場戰爭的受害者及其家人同在。我的立場很明確。我不是任何政黨的成員，也不與任何俄羅斯領導人結盟。」

涅翠布柯說：「我承認並感到遺憾，我過去的行為或聲明可能會被誤解。」

涅翠布柯表示，「事實上，在我的一生中，我只見過蒲亭總統幾次，最引人注目的是在接受藝術獎或奧運會開幕式時。除此之外，我從未從俄羅斯政府獲得任何金錢支援，我是一位住在奧地利的稅務居民。」2006年，涅翠布柯已經在薩爾斯堡拿到奧地利國籍，並定居奧地利。

涅翠布柯是目前當紅的女高音，她在2022年5月已在歐洲恢復表演，包括史卡拉歌劇院、米蘭維洛那露天劇場等都有她的演唱足跡。這次亞洲巡演，涅翠布柯除了3月5日在台北國家音樂廳舉行音樂會外，3月9日受邀在香港藝術節演出，3月15日在東京三得利音樂廳演出。

涅翠布柯之後回到歐洲將於義大利米蘭斯卡拉大劇院演出威爾第的「馬克白」、義大利維諾納音樂節演出「阿伊達」，另將於德國威斯巴登、捷克布拉格、奧地利維也納及愛沙尼亞等地演出。

對於邀約涅翠布柯訪台，NSO表示，包括反對俄羅斯開戰的歐洲一流演出場地，都已邀訪涅翠布柯演出。

NSO也列舉德國雷根斯堡市長格特魯德．馬爾茨-史瓦茲菲徹（Gertrud Maltz-Schwarzfischer）在涅翠布柯發表聲明後表示，「涅翠布柯的聲明中強調，不要全面譴責所有俄羅斯人，這是蒲亭的戰爭，不是全俄羅斯人民的戰爭。」

在台韓裔烏克蘭人、同時也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松（Oleksandr Shyn），27日晚間隨即在推特上表達抗議。他說，身為蒲亭友人和侵略戰爭辯護者的涅翠布柯能來台表演並獲利，令人感到沮喪。

申武松說，涅翠布柯的演出在歐美各地遭到取消，卻能在台表演，他呼籲大眾多多宣傳此事，讓演出取消，也呼籲國家交響樂團不該與延續蒲亭種族滅絕式、擴張主義戰爭的人有任何連結。（編輯：張雅淨）1120228