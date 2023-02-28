NSO取消俄羅斯女高音音樂會 台灣烏克蘭聯盟感謝

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（中央社記者黃雅詩台北28日電）台灣烏克蘭陣線晚間表示，誠摯感謝台灣NSO國家交響樂團，迅速取消安娜涅翠布柯（Anna Netrebko）的台北演出，展現對各界訴求的諒解與支持。

台灣烏克蘭陣線晚間透過臉書發表聲明指出，當數百萬的烏克蘭人民仍在俄羅斯的武力入侵下遭受苦難，台灣屢次採取行動站在光明的一方，紓緩烏克蘭人民的傷痛。

台灣烏克蘭陣線表示，感謝台灣國家交響樂團聆聽烏克蘭人的心聲，特別感謝立委王定宇、其他政府機關代表、媒體朋友及台灣社會各界在此事件的支持。

在台韓裔烏克蘭人、同時也是「烏克蘭之聲Ukrainian Voices」臉書粉絲專頁的發起人申武松（Oleksandr Shyn），27日在推特對此事表達抗議。他說，身為蒲亭友人和侵略戰爭辯護者的涅翠布柯，能來台表演並獲利，令人感到沮喪。

申武松說，涅翠布柯的演出在歐美各地遭到取消，卻能在台表演，他呼籲大眾多多宣傳此事，讓演出取消，並呼籲國家交響樂團不該與延續蒲亭種族滅絕、擴張主義戰爭的人有任何連結。（編輯：林克倫）1120228