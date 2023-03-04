勾勒無口裸女唯美世界 藝術家張淑美個展登場

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「築夢醇美—張淑美教授創作個展」4日下午在國立國父紀念館開幕，今年85歲的藝術家張淑美出席，感性表示將永遠畫下去，「只要我能夠看得見、手能動，我不會停止。」中央社記者王寶兒攝 112年3月4日

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（中央社記者王寶兒台北4日電）長年以無口裸女為招牌創作題材，今年85歲的藝術家張淑美推出「築夢醇美」個展今天開幕，除多幅洋溢繽紛色彩的裸女油畫，還有她創作的裸女雕塑、手稿等。張淑美說，會持續畫下去。

「築夢醇美—張淑美教授創作個展」下午在國立國父紀念館開幕，特別的是，展覽是由張淑美兒子、國立台灣大學理學院副院長吳俊輝策展，從張淑美數千件作品中選集200餘件作品展出，還為展覽籌劃短紀錄片，邀請張淑美從中分享藝術啟蒙。

例如，張淑美於影片中，便分享到自己創作的裸體畫被學校收藏。張淑美今天致詞表示，她會持續畫裸體畫，來自求學時代受到師長鼓勵與肯定，她的裸體畫追求的是「柔美」，「因為我覺得應該把我心裡的那種美傳出來、畫出來，讓大家欣賞。」

張淑美曾任國立台中師範學院（今國立台中教育大學）美勞教育學系主任、中華民國美術教育學會理事等職，創作生涯逾一甲子，畫作風格以夢幻、唯美著稱，裸女無口的模樣，也是她留給觀者的想像空間。

張淑美分享，她是以「夢」美化想像力，並以虛構敘事創作出作品生命。文學、音樂、希臘神話等都是她的喜好，她沒學過鋼琴，但她在畫室裡擺架鋼琴，畫完畫開心時她會彈一彈，希臘神話裡的優美情節也成為她的畫作構圖，「所有的畫我都留在身邊，畫就像我的孩子一樣，我不會賣。」

吳俊輝接受中央社訪問表示，母親從不賣畫，如何從龐大數量的作品中，整理出收錄畫冊及展覽的作品最為艱辛，「但那是甜蜜的。」影片特別著重於母親的藝術啟蒙，「因為她在後來數十年中沒有改變，持續不斷創作到現在。」

張淑美日前因白內障手術，在佈展過程都須戴著墨鏡。她今天感性的表示，她會永遠畫下去，「只要我能夠看得見、手能動，我不會停止。」她感謝觀賞展覽的民眾，希望大家能支持她繼續畫下去。

國父紀念館館長王蘭生今天致詞表示，張淑美是「資深美少女」，「資深」來自她的創作經歷，「美」取自其名，「少女」則源自她心中永遠藏著的少女，從畫作中就能感受到春天氣息。張淑美預計將依循彩虹7種色彩推出不同畫冊，未來也期待她的創作。

「築夢醇美—張淑美教授創作個展」即日起於國父紀念館中山國家畫廊展出至4月25日。（編輯：李亨山）1120304