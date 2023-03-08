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國光劇團奇幻京劇狐仙 台中國家歌劇院3/25上演

2023/3/8 15:20（3/8 15:31 更新）
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台中國家歌劇院8日舉辦2023國光劇團劇作「狐仙」宣告記者會，歌劇院藝術總監邱瑗（後中）與劇中演員共同預告「狐仙」25、26日將上演。中央社記者郝雪卿攝 112年3月8日
台中國家歌劇院8日舉辦2023國光劇團劇作「狐仙」宣告記者會，歌劇院藝術總監邱瑗（後中）與劇中演員共同預告「狐仙」25、26日將上演。中央社記者郝雪卿攝 112年3月8日
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（中央社記者郝雪卿台中8日電）國光劇團奇幻京劇「狐仙」將於25日及26日在台中國家歌劇院上演，全劇在浮空投影及互動科技等技術的搭配下，巧妙帶動故事發展，帶領觀眾在劇場裡與狐仙跨越三生三世。

台中國家歌劇院今天舉辦2023國光劇團「狐仙」宣告記者會，由歌劇院藝術總監邱瑗主持，「狐仙」導演戴君芳與劇中演員盛鑑、凌嘉臨、林庭瑜在會中說明劇情。

邱瑗表示，「狐仙」跳脫傳統京劇敘事思維，不僅描繪人狐間跨時空的真摯情感，更大膽傳遞跨越男女性別、不同物種、超越親情的多種情與愛的模樣，2021年於台北首演前，4場次完售緊急加開1場，仍全數售罄。

戴君芳指出，2009年看「狐仙故事」首演時，就認為這是一部奇幻作品，希望新版「狐仙」更能讓觀眾發現不同的奇幻感受。科技就好比幻術，藉由符號的流動，讓影像科技跟戲曲的虛擬寫意成為「同路人」，幻與幻相連，跟演員的表演一起提煉主題。

戴君芳認為，2021年會重新製作「狐仙」，跟盛鑑回歸京劇舞台有很大的關聯，身為貫串前後版本的靈魂人物，觀眾可以看到演慣王公將相、本行老生的盛鑑，如何用「類小生」、「類旦角」的方式呈現狐仙的亦男亦女。

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在傳統戲曲、現代劇場和影視展演都有深厚底蘊的盛鑑、黃宇琳，在「狐仙」飾演同一隻千年狐仙，2人分別以男相、女相在不同時空背景中出現，考驗2人將陰柔或陽剛的性格融入角色，但在「氣質」上仍能夠連貫呼應。

邱瑗說，「狐仙」是國光劇團相隔3年重返台中歌劇院，2021年錯過的台中觀眾，2023年邀請大家在白色情人節後，跟著「狐仙」一起談戀愛。（編輯：李亨山）1120308

#狐仙
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