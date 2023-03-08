紙風車368兒童藝術工程 43鄉鎮尋覓有情人

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程邁入第11年，中間歷經紙風車大火與疫情，至今仍有43鄉鎮未完成募款演出，紙風車劇團今天開記者會尋覓有情人捐款，一起為孩子帶來藝術第一哩路。

紙風車文教基金會董事長小野（本名李遠）今天在記者會上表示，紙風車雖然走得辛苦，但仍不放棄到台灣每一個鄉鎮演出給孩子欣賞，「紙風車會繼續走下去，希望繼續陪伴台灣的孩子。」小野表示，目前希望在明年把368鄉鎮演出完成。

小野表示，最後的43個鄉鎮的孩子距離上一次欣賞319工程的演出，已相隔12年到16年，「台灣的善念很強，只要我們重新召喚起來，我們就能夠完成這個不可能的任務。」

記者會現場，紙風車文教基金會執行長之一任建誠特別化身唐吉軻德的「內心」，鼓勵勇往直前卻稍有猶豫的唐吉軻德「本尊」要有「信心」，短短5分鐘的演出卻能感受到紙風車堅定為偏鄉孩子演出的信念。

任建誠表示，最近幾場演出都是台灣人愛的善念，「像彰化線西的謝鴻林先生逝世之後，女兒將父親奠儀捐給紙風車，完成父親遺願」。演出現場由謝鴻林生前最疼愛的外孫女上台代表致詞，代替外公感謝大家的到來，一字一句，將對至親的思念轉換成滿場孩子們的笑聲，令人動容。

台中大里的林五爵早年為紀念母親，成立「林賴足女士教育基金會」，20年來以母親之名提供獎助學金及教育資源給家鄉的孩子們。今年88歲的林五爵支持紙風車兒童藝術工程，自己開車帶著太太、兒孫三代同堂相約在台中大里國小，與現場3000多名觀眾一同在台下觀賞演出。

許之敏則是與先生定居台中東勢，但因車禍意外過世，家人哀傷與懷念無法停止，弟弟許之堅想延續姊姊對東勢孩子的愛，決定以姊姊許之敏之名捐一場演出在東勢。

當天演出時，許之敏母親紅著眼眶看戲，散場時一個小女孩跟媽媽借了新台幣1000元投入捐款箱，小女孩說她晚上睡覺時要再跟天上的許阿姨說聲「謝謝！」這個過程讓許媽媽哭了，雖然內心仍有萬分不捨，但替女兒圓了照顧東勢孩子的夢；而小女孩良善的回饋，也讓人深深感動。

紙風車文教基金會執行長張敏宜表示，368鄉鎮市區兒童藝術工程，凝聚了人與人、人與土地跟歷史的情感，「368工程是全台灣的人共同一起參與的工程，愛不嫌晚。」張敏宜說，剩下的43個鄉鎮都是稍偏遠的地方，很需要各界愛心，歡迎民眾揪團共同捐款，一起促成演出。

張敏宜表示，很鼓勵民眾小額捐款，大家一起發揮愛心，除了紙風車官網可以做線上捐款之外，也可以申辦紙風車認同卡，每一筆信用卡消費將回饋成為紙風車前進偏鄉的動力。（編輯：張雅淨）1120308

紙風車劇團「368鄉鎮市區兒童藝術工程」目前剩下43個未募滿鄉鎮，8日舉行記者會為這些鄉鎮「尋找有情人」，現場並帶來精彩演出，劇團成員透過抖動鮮紅戲服營造火焰燃燒的視覺效果。中央社記者趙世勳攝 112年3月8日