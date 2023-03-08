L-E-V舞團「心碎蠻荒之旅」 狂熱肢體療癒傷痛

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編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）與其創立的L-E-V舞團舞作「心碎蠻荒之旅」10日起將在台北國家劇院演出，將心碎復原的過程化為舞蹈狂熱的能量。（兩廳院提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月8日

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（中央社記者趙靜瑜台北8日電）編舞家莎倫．伊爾（Sharon Eyal）與其創立的L-E-V舞團舞作「心碎蠻荒之旅」將來台演出，以迷幻暗黑的風格，將心碎復原的過程化為舞蹈狂熱的能量，帶領觀眾共同穿越一場私密心靈的療癒之旅。

國家兩廳院今天發布新聞稿表示，「心碎蠻荒之旅」在全球已經超過13個國家、近100場巡迴演出。莎倫．伊爾表示，這齣舞作的靈感來自於心碎時極度悲傷的感受，「但我更想表達的是人們在療傷過程中，那種悲喜交錯的心情。」

出生於以色列耶路撒冷的莎倫．伊爾為當今國際舞壇炙手可熱的寵兒，她曾與巴希瓦現代舞團（Batsheva Dance Company）合作長達23年。2013年創立L-E-V舞團後，多次受邀替荷蘭舞蹈劇場、瑞典哥德堡舞團、巴黎歌劇院舞團及柏林國家芭蕾舞團等重量級舞團創作。

莎倫．伊爾表示想傳達一種反覆極端的感受，「在失去後試著強顏歡笑、試著振作，但有時嘗試了卻不一定奏效，反而更令人難過失望。我們會重複這個過程，也終將在這段旅程中痊癒。」

「心碎蠻荒之旅」邀請迪奧（Dior）品牌74年以來首名女性創意總監瑪麗亞．嘉西亞．基烏里（Maria Grazia Chiuri）量身打造透膚紋身舞衣。瑪麗亞．嘉西亞．基烏里表示，莎倫．伊爾給了「片刻」、「寂靜」、「渴望」等29個關鍵字，她就用這些去設計，「舞作講述愛的旅程，每件舞衣都代表感情中不同的心理狀態。」

這次的音樂設計由以色列電子樂之父歐瑞．利奇提克（Ori Lichtik）操刀，他在作品中穿插不同曲風，以電子音樂將民謠吉他、拉丁樂及非洲節奏融入舞蹈，舞步高張力的脆弱性，加上音樂合成器的魔法，更加深了作品詭異迷幻的氛圍。

以色列L-E-V舞團「心碎蠻荒之旅」將於3月10日至3月12日演出，地點在台北國家戲劇院。（編輯：陳政偉）1120308