NSO孟德爾頌音樂會 超過200人舞台傳遞璀璨之聲

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NSO國家交響樂團將舉行「孟德爾頌之夜」音樂會，由歐拉里．艾爾茲（Olari Elts）（後左）擔任指揮。（NSO提供）中央社記者趙靜瑜傳真 112年3月13日

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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）NSO國家交響樂團將舉行「孟德爾頌之夜」音樂會，3首曲目都是作曲家孟德爾頌鮮少被演出的作品，其中「原初瓦普吉斯夜」是最接近歌劇之作，機智風趣，舞台上將超過200人共傳璀璨之聲。

NSO今天發布新聞稿表示，這場音樂會將由歐拉里．艾爾茲（Olari Elts）擔任指揮，攜手鋼琴家路易斯．洛提（Louis Lortie），以及女高音鄭思筠、次女高音范婷玉、男高音王典、男中音陳集安、拉縴人男聲合唱團、拉縴人青年合唱團、拉縴人藝象女聲合唱團、東吳校友合唱團及NSO同台獻藝。

艾爾茲2020年起就擔任愛沙尼亞國家交響樂團的音樂總監暨首席指揮，曾經受邀擔任萊比錫布商大廈管弦樂團、芬蘭廣播交響樂團、BBC交響樂團等客席指揮。法國裔加拿大籍鋼琴家洛提琴藝出色，這次將演出孟德爾頌「第一號鋼琴協奏曲」。

艾爾茲表示，這場音樂會以孟德爾頌為主，曲目落在1830年代的創作，包括「第一號鋼琴協奏曲」以及「詩篇42」。其中「詩篇42」是馬丁路德翻譯的德文詩篇42譜曲，被視為孟德爾頌宗教音樂創作中最高成就的作品之一，作品以讚美神的頌歌大合唱結束，展現出媲美巴哈與管弦樂的對位手法。

另一首「原初瓦普吉斯夜」講述一個充滿女巫的夜晚，曲中暗藏許多神秘音樂元素。艾爾茲表示，孟德爾頌非常早熟，這首寫於1830年代的樂曲有點類似歌劇，「孟德爾頌沒有寫過完整的歌劇，這首曲子已經很接近。」

NSO「璀璨之聲」孟德爾頌之夜音樂會將於3月17日舉行，地點在台北國家音樂廳。（編輯：張雅淨）1120313