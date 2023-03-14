金門傳統傀儡戲藝師蔡甲庚辭世 文化部頒旌揚狀

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門傳統傀儡戲保存者藝師蔡甲庚告別式今天舉行，文化部文化資產局副局長吳華宗赴金頒贈旌揚狀，表彰蔡甲庚一生為傳承傳統表演藝術技藝的貢獻，由家屬蔡遠進代表領取。

金門縣文化局發布新聞表示，蔡甲庚告別式中午金寧鄉西堡廣場舉行，家祭後，吳華宗代表部長史哲頒發旌揚狀，並公開宣讀旌揚狀內容後，由蔡甲庚兒子蔡遠進代表領取，文化局長呂坤和陪同領取。

文化部旌揚狀表示，蔡甲庚充分體現並傳承金門傳統傀儡戲，對於文化的承先啟後具有重要意義藝能反映出傳統文化智慧累積的高度表現。

旌揚狀表示，金門傳統傀儡戲於清朝中葉傳入金門地區，保有閩南文化特色，具有民俗科儀與宗教信仰的社會性功能，並具有藝術價值，演出口白至今仍採用泉州古語，展現閩南語音韻特殊美感。

旌揚狀指出，蔡甲庚自年少即投身廟會科儀與傀儡戲演出近70年，深具精湛操偶技藝，1988年創立劇團並帶領家族傳承發揚傳統傀儡戲文化，足跡廣布金門鄉間，並透過變革與創新，以傀儡戲新劇目深耕校園薪傳，宣揚這項珍貴的傳統表演藝術。

文化部推崇蔡甲庚一生在傀儡戲文化推廣與傳承上不遺餘力，為傳統表演藝術的保存，奠定深厚基礎，足資表彰，特頒發旌揚狀。

文化局表示，蔡甲庚從小就對表演藝術有興趣，師從許仕順，早年因廟會各項科儀活動需要，當時傀儡戲的演師較少，他學成後結合志同道合的好友在金門四處表演。

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呂坤和說，隨著社會環境變遷，傀儡戲的演出不復以往的盛況，蔡甲庚身邊友人大都轉業，唯有他始終堅持最愛的傀儡戲，1988年成立「金西堡傀儡戲劇團」；其子蔡遠進後來更名為「金門傀儡戲劇團」，至今仍持續在金門各地進行演出，是目前金門縣唯一的傀儡戲劇團，2017年登錄認定為傳統表演藝術「金門傳統傀儡戲」保存團體。

蔡甲庚於2018年獲得第3屆金門文化獎。呂坤和表示，蔡甲庚一生奉獻傀儡戲，以傀儡演繹著各種角色寓教於樂，並讓更多人認識金門傳統傀儡戲表演藝術，身後獲文化部旌揚，實至名歸。（編輯：黃世雅）1120314