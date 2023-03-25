國資圖新舊任館長交接 潘文忠監交

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）國立公共資訊圖書館今天舉行新舊任館長交接典禮，教育部長潘文忠在會中表示，建館百年的國資圖，過去的優良表現獲得多項服務獎肯定，期許新任館長馬湘萍讓國資圖再精進。

國立公共資訊圖書館上午舉行新舊任館長交接典禮，由於原代理館長賴忠勤將接任桃園市教育局長，而由教育部督學馬湘萍接任新館長，交接典禮由潘文忠監交。

潘文忠在交接典禮完成後致詞指出，今天出席貴賓不辭路程來參加，可見大家對國資圖的重視，國資圖長期以來跟大學及推動閱讀的公私夥伴建立良好關係，創造很好的服務績效，也獲得多項服務獎肯定。

潘文忠表示，國資圖早期是建於1923年的台中州立圖書館，距今剛好100年，從位於台中公園周邊的舊址遷移到現在五權南路新館也已10年，很有意義且歷史悠久，是台中市民首選的親子場所。

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潘文忠認為，在國資圖團隊努力下，將好的閱讀資源關注到弱勢學生及族群，甚至送到監獄，對推動閱讀教育及社會教育，遠遠超過一個圖書館所做的，他要感謝國資圖團隊，也期許在擁有豐富教育行政經驗的馬湘萍帶領下，讓國資圖再精進。

馬湘萍則說，她在公務生涯將近30年時，能回到自己出生的台中任職，為國資圖努力，真的很雀躍，今天到場有很多教育界人士，未來國資圖需要大家繼續支持，可以恭逢國資圖建館百年，未來將朝100分邁進，圖書館是城市的文化指標，期許國資圖未來不只是台中的地標，也是全國民眾的閱讀地標。（編輯：郭諭儒）1120325