藝術家汪曉青攝影作品翻轉母職 紐約再度展出

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（中央社記者尹俊傑紐約27日專電）藝術家汪曉青累積22年翻轉母職傳統詮釋的創作「母親如同創造者」，受邀參加國際攝影藝術經紀協會（AIPAD）主辦的紐約攝影博覽會，繼2020年後再度於紐約展出。

身為人母的汪曉青從懷胎開始創作由母子合照構成的「母親如同創造者」（The Mother as a Creator），至今累積12張系列照，今年甫於台南市美術館展出，也曾巡迴英國、俄羅斯、韓國、瑞士等國專業攝影展，屢獲好評。

紐約客週刊（The New Yorker）讚譽汪曉青「將母職重新塑造為一項宏偉的創作」，英國廣播公司（BBC）形容此作品「改變而且超越母職的陳腔濫調」。

「母親如同創造者」2020年秋季獲邀在紐約Photoville戶外攝影節展出，時隔2年半再次來到紐約，參加在曼哈頓第五大道Center415舉行的年度紐約攝影博覽會（The Photography Show），展期為3月31日至4月2日。

汪曉青透過新聞稿表示，這幾年不斷收到來自世界各地的邀約，從一開始興奮雀躍到現在平心靜氣以對，除了一步一腳印將創作理念推展到全世界，更找到身為藝術家貢獻社會的意義。這套作品持續受各國邀請展出，讓幾乎被隱藏的母職角色受到重視，並且翻轉母職定義，重新發現母親具有無窮的創造力。

她說：「我希望還給母親在人類歷史上應有的定位，就是這組作品透過藝術傳達的最終訴求。」

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駐紐約台北文化中心表示，台灣是亞洲性別平權的先行者及實踐者，汪曉青22年前開始創作「母親如同創造者」，且持續發展中，彰顯台灣藝術家在女性議題上掌握當代詮釋，並與時代趨勢同步。

AIPAD創立於1979年，由美國、加拿大、澳洲、歐洲及日本專攻攝影作品的藝廊在紐約共同成立，致力於攝影藝術產業發展，每年舉辦博覽會。今年邁入第42屆，共44家藝廊參展，呈現當代攝影、錄像及新媒體作品外，也有稀有的19世紀作品。（編輯：張芷瑄）1120328